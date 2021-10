3 Berita Terpopuler Gaya: Metode untuk Blended Learning Hingga Cara Alami Hilangkan Komedo

1. Metode ADAPTASI untuk Hadapi Blended Learning

Dalam pandemi kita dihadapkan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ini tentu saja membutuhkan adaptasi baik bagi anak-anak sekolah, orang tua, juga guru.Menurut Irma Gustiana A, psikolog anak, self-growth dan parenting coach, orang tua harus melakukan langkah adaptasi kepada anak dalam mengatasi kecemasan atau masalah yang muncul.Apa itu ADAPTASI? Amati, Dengarkan, Alihkan, Pahami, Tanyakan, Apresiasi, Sentuhan, dan Ingatkan diri.“Orang tua harus dapat mengamati perilaku dan mendengarkan hal apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh anak sekaligus dapat mengalihkan anak dari gadget karena penggunaan perangkat teknologi tersebut mesti dibatasi dan diawasi,” ujar Irma dalam acara Webinar Ruang Keluarga SoKlin Antisep bertajuk “Back to School, Are You Ready, Mom?”Irma juga menegaskan bahwa anak juga membutuhkan apresiasi dan sentuhan (empati) dalam membangun hubungan emosional yang lebih kuat di dalam keluarga.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 19 Oktober 2021:Pandemi dan blended learning, yaitu gabungan antara PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh dengan PTM atau Pembelajaran Tatap Muka membutuhkan adaptasi. Tak jarang hal baru ini pun dapat menimbulkan stres tersendiri.Berdasarkan survei dari IPK, pembelajaran daring atau jarak jauh menimbulkan keluhan stres umum sebesar 23,9 persen dan 18,9 persen untuk keluhan kecemasan. Jadi bagaimana metode yang tepat untuk menjalani blended learning saat pandemi ini?Selengkapnya klik di sini Belimbing, yang juga memiliki nama lain Averrhoa carambola adalah buah yang populer dengan rasa asam dan manisnya yang segar. Buah yang sering disebut dengan “star fruit” ini banyak manfaatnya.Buah ini juga pas jika kamu sedang dalam program diet. Pasalya belimbing mengandung kalori yang rendah, yaitu 36 kalori saja. Ditambah lagi, kandungan serat di dalam belimbing termasuk tinggi.Selengkapnya klik di sini Komedo terbentuk ketika sel-sel kulit mati dan minyak di dalam pori-pori naik dan mendorong permukaan kulit. Ketika bahan-bahan ini berinteraksi dengan udara, mereka teroksidasi dan berubah menjadi hitam, membentuk sumbatan.Seseorang dapat membantu membersihkan komedo dengan mempertahankan kebiasaan pembersihan yang baik dan menggunakan pengobatan alami.Selengkapnya klik di sini