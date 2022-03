Jarang Disadari, Inilah Manfaat Menjadi Seorang Introvert

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Ada banyak kesalahpahaman mengenai seseorang yang bersifat introvert. Terkadang mereka dianggap sebagai orang yang tidak suka bergaul atau anti sosial, tidak ramah, pemalu, atau seseorang yang kesepian.



Tetapi menjadi introvert tidak selalu berkaitan dengan hal-hal negatif. Menjadi soerang introvert juga dapat memiliki beberapa manfaat yang bisa didapatkan. DIkutip dari TIME, berikut ini adalah hal-hal yang bisa didapatkan dari seseorang yang bersikap introvert:

1. Mereka pendengar yang baik

Menurut Beth Buelow, penulis buku The Introvert Entrepreneur: Amplify Your Strengths and Create Success on Your Own Terms, secara alami seorang introvert memiliki kemampuan yang baik dalam mendengarkan pendapat orang lain.



"Introvert cenderung menjadi teman atau kolega yang dapat kamu hubungi ketika kamu sedang merasa kesal atau kamu memiliki kabar baik untuk dibagikan," katanya.

2. Selalu berpikir sebelum berbicara

Karena introvert biasanya lebih nyaman untuk menjadi pendengar daripada berbicara, biasanya mereka akan memilih kata-kata yang akan diucapkan dengan baik. Menurut Buelow, introvert hanya berbicara jika ada sesuatu yang akan dikatakan.



"Jadi ada kemungkinan bahwa introvert tidak akan menyakiti hati orang lain," ungkap Buelow.

3. Mereka merupakan pengamat yang baik

Menurut Buelow, selain pendengar yang baik, introvert juga memiliki 'kekuatan super' dalam bidang observasi. Meskipun mungkin terlihat seperti mereka hanya duduk diam selama rapat, introvert sebenarnya memproses seluruh informasi yang disajikan dan berpikir kritis.



Orang introvert biasanya juga menggunakan sifatnya yang jeli untuk membaca situasi. Mereka lebih cenderung memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang, yang membuat mereka lebih baik dalam komunikasi antarpribadi.

4. Mereka memiliki teman-teman yang berkualitas

Introvert lebih memilih teman dengan bijaksana. Mereka lebih suka pertemanan yang sedikit, dekat, dan dapat dipercaya dibandingkan dengan jumlah koneksi yang besar.



"Introvert sangat pemilih dalam menentukan orang yang bisa masuk ke dalam hidup mereka, jika kamu bisa masuk dalam lingkungan mereka berarti kamu sangat spesial," tegas Buelow.

