Pemilihan Matras Pengaruhi Kualitas Tidur

Belanja ala daring

(Inovasi berbelanja matras yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan preferensi konsumen. Foto: Istimewa)

(TIN)

Matras tidur atau biasa kita sebut kasur merupakan tempat dimana kita bisa beristirahat malam dengan tenang. Selayaknya juga merupakan tempat nyaman untuk menghabiskan waktu tidur dan beristirahat.Michael J. Breus, Ph.D, pakar tidur dari Amerika, menyarankan saat ingin membeli matras baru sebaiknya mencoba berbaring di atas setiap kasur selama 10 – 15 menit dengan posisi tidur yang biasa dilakukan di rumah.Hal ini dilakukan karena setiap orang mempunyai kebutuhan matras yang berbeda. Jika tidak ditemukan posisi yang nyaman saat mencoba matras tersebut, berarti matras tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya.Pemilihan matras yang tidak tepat berisiko menyebabkan berbagai gangguan kesehatan diantaranya meningkatkan stres, menyebabkan nyeri tulang belakang, penurunan sistem imun, dan menurunkan konsentrasi.Pada era kenormalan baru saat ini, melakukan aktivitas membeli dan mencoba kasur secara langsung tentu riskan untuk dilakukan. Masyarakat lebih memilih berbelanja secara online untuk menghindari kerumunan dan risiko penularan wabah covid-19.Berdasarkan data dari McKinsey 57 persen masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online selama masa pandemi. Namun sayangnya, jika membeli matras secara online tentu konsumen tidak dapat mencoba terlebih dahulu untuk menemukan matras yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya.Berdasarkan hal tersebut, Sleep & Co, butik matras premium dari PT Duta Abadi Primantara (DAP), meluncurkan web commerce Sleepandco.id pada Senin, 28 Desember 2020 kemarin. Berbeda dengan web commerce sejenis lainnya, web ini dilengkapi dengan inovasi teknologi Mattress Selector yang memungkinkan konsumen mendapatkan matras sesuai dengan kebutuhan tubuh serta budget yang dimiliki.Untuk menggunakan fitur ini, konsumen cukup memasukkan data pribadi seperti profil konsumen yang akan menggunakan kasur, posisi tidur, dan berat badan, alasan membeli matras baru, masalah tidur yang dialami serta budget yang dimiliki untuk membeli matras. Apabila data-data tersebut sudah dilengkapi, maka akan menampilkan matras yang sesuai dengan preferensi konsumen.“Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Sleepandco.id dengan teknologi Mattress Selector pertama di Indonesia hadir sebagai solusi untuk konsumen agar tetap mendapatkan matras yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus keluar rumah,” ujar Mukti Argo Selaku Group Brand ManagerMukti menambahkan, “Selain teknologi mattress selector, Sleepandco.id juga dilengkapi dengan fitur yang dapat membandingkan produk yang satu dengan produk lainnya sehingga memudahkan konsumen untuk melihat keunggulan dari masing-masing produk. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan konsumen selain merasa nyaman juga mendapatkan pengalaman menyenangkan selama berbelanja di Sleepandco,id.”Web ini menghadirkan berbagai produk kebutuhan tidur dan relaksasi dari merek premium seperti Aireloom, King Koil, Serta, Tempur, Florence, dan Ogawa. Tidak hanya teknologi, inovasi juga dilakukan dari sisi pelayanan dan pengiriman guna memuaskan konsumen agar produk dapat terjamin tiba tepat waktu dan aman.“Barang yang dipesan melalui Sleepandco.id akan dikirimkan langsung dari butik Sleep & Co di Jakarta. Pengiriman produk bedding menggandeng pihak ketiga, sementara untuk pengiriman matras dilakukan oleh internal DAP dengan estimasi pengiriman 10-14 hari. Keseluruhan pengiriman dipastikan menerapkan standar protokol kesehatan,” jelas Christine Setiawan selaku Head of Direct SalesGuna memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam bertransaksi, sistem pembayaran di Sleepandco.id dapat menggunakan credit card, internet banking, dan transfer bank. Inovasi digital dan services melalui Sleepandco.id ini diharapkan mampu melengkapi layanan DAP sekaligus dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dalam berbelanja produk matras serta aksesoris kebutuhan tidur.Dalam rangka promo, Sleepandco.id memberikan cashback hingga Rp1 juta dari 28 Desember 2020 sampai 10 Januari 2021. Ke depannya, Sleepandco.id akan menghadirkan fitur lainnya yang akan memudahkan konsumen Indonesia dalam berbelanja kebutuhan kamar tidur dan perlengkapannya.