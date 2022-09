Tips Praktis Supaya Ibu Enggak Mudah Burnout

1. Alokasikan waktu untuk diri sendiri

Saat ini sudah banyak para ibu yang menyadari akan pentingnya waktu me time bagi diri sendiri. Ini tentu saja bukannya "manja" melainkan memberikan kesejahteraan diri sendiri di tengah padatnya aktivitas yang tiada henti.Bahkan di saat sakit pun ibu masih harus melakukan banyak kegiatan bagi keluarganya bukan. Memasak, menyiapkan segala hal bagi keluarga, sampai memastikan rumah dalam keadaan senantiasa bersih.Tak harus dengan melakukan hal yang mahal. Me time bagi diri sendiri bisa dilakukan dengan apa yang disukai, misalnya menonton Drakor favorit, membaca novel kesukaan, bercocok tanam atau membereskan tanaman yang sudah mulai banyak merambat, dan lainnya.Jika kamu adalah seorang ibu dan sedang merasa lelah atau jenuh, berikut empat cara yang bisa berikan kekuatan super agar tetap bahagia tetapi semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi:Di tengah-tengah padatnya aktivitas dan pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari, memikirkan kepentingan diri juga tidak kalah pentingnya bagi seorang ibu. Me-time adalah kunci bagi ibu agar merasa lebih santai, me-recharge energi, dan tidak burnout dalam menjalani rutinitas rumah tangga yang padat.Melakukan hobi bisa menjadi salah satu cara ampuh untuk me-time. Ibu bisa mencari tahu terlebih dahulu jenis hobi atau kegiatan favorit yang dapat membuat ibu merasa lebih nyaman ketika melakukannya.Selain itu, aktivitas me-time juga bisa disesuaikan dengan usia anak. Jika anak masih kecil, cobalah mencari aktivitas yang bisa dilakukan di rumah seperti membuat kue, membaca buku, menonton serial drama, dan lainnya. Jika anak sudah cukup besar, ibu dapat memanfaatkan waktu saat anak berada di sekolah dengan relaksasi, creambath, atau sekadar berkumpul dengan teman lama.Saat ini ada banyak sekali konten-konten mengenai keluarga yang dibagikan di media sosial, termasuk konten mengenai keseharian ibu dalam mengurus kebutuhan keluarganya.Terkadang konten-konten tersebut menjadi inspirasi bagi kebanyakan ibu, namun banyak juga yang malah menjadikan hal ini sebagai perbandingan bagi diri sendiri dan pada akhirnya menimbulkan perasaan kecil hati.Padahal, setiap ibu dan keluarga pasti memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Jadi, jangan terlalu ambil pusing ya, karena hanya akan membuat kita selalu merasa kurang dan stres.Fokuslah untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga dengan kemampuan yang ada dan dengan cara kita sendiri. Karena kitalah yang paling memahami karakter dan kebiasaan keluarga, dan ketahuilah bahwa semua ibu adalah super moms.Sebagai ibu yang tak kenal hari libur, self-reward menjadi hal yang sangat penting. Kalau bukan kita yang menghargai diri sendiri, lalu siapa lagi? Tak ada salahnya untuk merayakan kemenangan sekecil apa pun setelah melakukan berbagai tugas setiap harinya.Cara memberikan penghargaan kepada diri sendiri cukup beragam dan bisa dilakukan dengan sederhana. Di tengah kesibukan dan kebutuhan ibu yang sangat padat, tidak ada salahnya ibu memanfaatkan teknologi yang bisa mempermudah aktivitas dan membantu ibu jadi makin produktif, misalnya ShopeePay untuk bayar, beli, dan transfer ini itu dengan mudah dan ShopeeFood untuk belanja makanan dengan praktis.Itulah empat cara yang bisa dilakukan untuk menjaga ibu tetap happy di sela-sela berbagai kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Dengan menerapkan keempat cara tersebut, ibu tidak perlu khawatir lagi akan kewalahan dan merasa lelah dalam menyelesaikan setumpuk tugas rumah tangga.