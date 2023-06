Kite Festival 2023 Perkenalkan Edukasi tentang Layang-layang

1. Kategori Paperfold Kite

2. Kategori Diamond Kite

3. Kategori Polyester Kite

4. Kategori Umbrella Kite

(FIR)

Dalam menyambut liburan sekolah, banyak event yang bisa menjadi pilihan anak dalam menghabiskan waktu rehat mereka dari aktivitas di sekolah. Nah, akhir pekan lalu ada Kite Festival 2023, yang merupakan Festival Layangan Hias Terbesar di Timur Jakarta.Kite Festival 2023 merupakan event pertama berskala nasional yang digelar Summarecon Crown Gading. Bekerjasama dengan Museum Layang-Layang Indonesia, event yang digelar pada 17-18 Juni ini sukses dan mampu menarik antusiasme pengunjung, khususnya anak-anak yang sudah memasuki liburan sekolah.Selain memanjakan pengunjung dengan pertunjukan dari puluhan layang-layang yang diterbangkan langsung oleh para profesional, di Event Kite Festival 2023 ini, pengunjung bisa mengikuti Fun Workshop kreatif untuk anak-anak dan dewasa.Ajang Edukasi mengenai layang-layang ini dibagi kedalam 4 kategori:Yaitu membuat layang-layang kertas lengkap dengan kegiatan mewarnai untuk usia 3 hingga 8 tahun.Yaitu membuat layang-layang berlian tradisional untuk usia 10 tahun ke atas.Kategori ini melukis layang-layang delta polyster menggunakan akrilik untuk usia 5 tahun ke atas.Melukis payung tradisional menggunakan akrilik untuk usia 5 tahun ke atas.Kite Festival 2023 juga kian seru dengan adanya Sharing Session dengan Ibu Endang Drajat selaku Pendiri Museum Layang-Layang Indonesia yang menceritakan betapa unik dan beragamnya layang-layang di Indonesia."Layang-layang dari Indonesia sangat menonjol karena dari cara pembuatannya yang masih tradisional, contohnya masih terbuat dari bambu. 10 Tahun ke belakang perkembangan layang-layang juga sangat pesat sekali. Hampir di setiap kecamatan di daerah pulau Jawa sudah memiliki signature layangannya sendiri," tutur Ibu Endang Sudrajat, selaku Pendiri Museum Layang-Layang Indonesia."Harapan saya, dengan adanya event seperti ini, layang-layang dapat terus dilestarikan. Karena bukan hanya sebagai permainan yang menghibur, layangan juga menjadi salah satu terapi untuk orang berkebutuhan khusus (Autisme)," sambungnya.Sementara itu Albert Luhur selaku Executive Director PT Summarecon Agung Tbk. menjelaskan, sebagai kawasan terbaru yang mengedepankan nilai kehidupan yang berkelanjutan, Summarecon Crown Gading menyambut baik terselenggaranya acara Kite Festival 2023."Acara ini diharapkan akan semakin mengukuhkan konsep kawasan 'All in one city' yang mengedepankan sinergi kota modern dengan alam melalui kehadiran ruang terbuka hijau, yang mendukung penghuninya bisa aktif bermain dan bersosialisasi di lingkungan alam terbuka seperti yang bisa disaksikan selama acara berlangsung," terang Albert.Sebagai bentuk dukungan bagi UMKM lokal, event Kite Festival 2023 juga turut menggandeng UMKM makanan dan minuman, serta Bazaar Durian yang memenuhi kebutuhan kuliner para pengunjungnya. Ke depannya, Summarecon Crown Gading juga terbuka untuk menjadi venue bagi berbagai event unik dan bernilai positif lainnya yang dapat memanfaatkan kawasan berlokasi strategis, seluas 437 hektar ini.