Masih Libur Lebaran? Yuk, Nonton 5 Film Action Ini

1. The Old Guard

2. The Project Power

3. The White Tiger

4. I Care A Lot

5. Thunder Force

(TIN)

Teman Gaya, menonton film bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu Lebaran di rumah saja, lho! Ada beberapa genre pilihan yang biasanya digemari, salah satunya film aksi atau action.Nah, jika kamu termasuk penggemar film aksi atau menyukai adegan-adegan yang menantang dan memerlukan kekuatan fisik, cobalah tonton lima rekomendasi film aksi berikut ini yuk buat menghabiskan waktu libur Idulfitri kali ini bersama pasangan dan keluarga The Old Guard merupakan film yang bercerita tentang sekelompok prajurit rahasia yang dibayar. Mereka memiliki kekuatan abadi (immortal) yang telah hidup ratusan atau puluhan tahun untuk menyelamatkan dunia. Namun, tiba-tiba mereka terekspos oleh organisasi yang ingin memanfaatkan mereka.Film ini menyuguhkan kisah bertahan hidup lebih sulit dibanding yang terlihat. Dibintangi Charlize Theron, film ini menjanjikan aksi laga memukau dari pasukan immortal tak terkalahkan.The Project Power merupakan film aksi dengan misi memberantas kejahatan. Demi memecah asal-muasal pil misterius yang bermula di kawasan New Orleans, seorang polisi lokal (Joseph Gordon-Levitt) bekerja sama dengan mantan tentara (Jamie Foxx) dan remaja pengedar pil (Dominique Fishback).Pil-pil tersebut memberikan efek kekuatan kepada penggunanya. Kekuatan itu menyesuaikan pengguna untuk mengetahui kekuatan yang dihasilkan. Pengguna pil bahkan belum mengetahui kekuatan apa yang akan muncul, sampai mereka minum pil tersebut.Film yang diangkat dari novel laris ini menceritakan tentang sopir ambisius yang hidup di lingkungan miskin dan daerah terpencil bernama Gaya. Untuk mengubah hidupnya, ia menggunakan kecerdikan dan kelicikannya untuk keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi pengusaha.Seorang advokat licik yang suka mencuri harta para lansia dengan cara menipu. Setelah mendapat target, perempuan bernama Marla ini akan menguras harta pensiunan para lansia hingga habis.Namun pada suatu hari, ia mendapat klien yang rupanya sangat dekat dengan pemimpin gangster. Menurutmu, akankah ia melanjutkan aksinya?Thunder force berkisah tentang dua sahabat masa kecil yang bersatu lagi sebagai sepasang pahlawan super dadakan pembasmi kejahatan. Hal itu terjadi karena salah satu diantara mereka menemukan formula yang memberi orang biasa kekuatan super secara enggak sengaja.