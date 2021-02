5 Langkah yang Kamu Lakukan ketika Teman Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Memiliki teman yang menjadi korban kekerasan seksual adalah pengalaman yang begitu berat. Bila ini terjadi padamu, sesungguhnya kamu bisa melakukan beberapa hal untuk mengurangi beban temanmu.



Mengutip dari The Guidebook: Understanding Sexual Violence in Indonesia oleh The Body Shop, ada beberapa panduan yang mungkin bisa membantu temanmu melewati peristiwa buruk itu, seperti:

1. Hindari pikiran menyalahkan korban

Menyalahkan korban dengan berasumsi bahwa pakaian korban yang terbuka atau karena korban bepergian sendiri adalah hal yang tidak boleh kamu keluarkan dari mulutmu. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang meminta dilecehkan, sehingga menjadi korban kekerasan seksual dan dengan berasumsi seperti itu, kamu seakan membenarkan perbuatan pelaku kekerasan seksual.

2. Berikan bantuan yang dibutuhkan

Bantuan yang bisa kamu beri misalnya tempat beristirahat dan tempat berlindung serta hal lain yang dibutuhkan korban. Berikan sikap yang menunjukkan empati dengan mendengarkan, mendukung, dan mempercayai keterangan korban.

3. Bantu korban mengumpulkan bukti

Untuk kepentingan laporan ke penegak hukum, bantulah korban mengumpulkan atau mendokumentasikan bukti-bukti sebanyak mungkin. Misalnya memfoto luka, pesan teks yang diberikan pelaku ke korban atau bukti-bukti lainnya.

4. Jaga privasi korban

Ini bisa dilakukan dengan tidak menceritakan kejadian yang menimpa korban ke pihak lain tanpa persetujuan korban. Ingat, andai kita menjadi korban, tentu tidak mau ingin peristiwa traumatik tersebut disebarkan ke publik.

5. Dorong korban untuk mencari dukungan dan bantuan

Minta korban untuk melakukan ini. Bila memungkinkan dampingilah korban untuk mencari dukungan ke individu atau lembaga layanan yang bisa membantu korban.

(FIR)