3 Berita Terpopuler Gaya: Batas Aman Tangkapan Suara Si Bayi Hingga WHO Cabut Darurat Pandemi Covid-19

Belakangan ini, terdapat kabar bayi berusia 38 hari meninggal dunia akibat suara petasan di Gresik. Sebenarnya, apakah suara petasan memang bisa membuat bayi meninggal?Jawabannya adalah ya, suara keras seperti petasan dapat membuat bayi meninggal. Menurut Dokter Spesialis Anak dr. Fitria Mahrunnisa, M.Sc, Sp.A., bayi dan anak-anak sebaiknya berada di lingkungan yang memiliki suara di bawah 80 desibel."Betul, suara juga dapat menyebabkan kematian pada seseorang yaitu jika berada pada level mematikan atau lethal dose. WHO menyarankan paparan suara untuk anak berkisar kurang dari 75-80 dB untuk melindungi anak tetap aman," kata dr. Fitria kepada Medcom, Senin, 8 Mei 2023. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 9 Mei 2023:Berdasarkan penelitian pada 2017 yang dipaparkan oleh dr. Fitria Mahrunnisa, M.Sc, Sp.A, pada tikus, suara keras lebih dari 100 desibel yang dipaparkan terus menerus selama 12 jam dapat menyebabkan kerusakan DNA pada seluruh area otak.Secara keseluruhan, suara berkisar lebih dari 150 desibel dapat merusak gendang telinga manusia. Suara lebih dari 180 desibel dapat berdampak pada organ dalam seperti paru-paru dan otak. Dan, suara lebih dari 240 desibel akan membunuh manusia secara instan."Suara adalah salah satu paparan lingkungan yang paling umum dan dialami oleh hampir semua orang termasuk anak setiap hari. WHO sudah memberikan rekomendasi terkait batasan suara yang aman untuk anak," lanjut dr. Fitria.Selengkapnya klik di sini Bayi dikenal sebagai sosok yang sensitif, termasuk pada pendengarannya. Pendengaran bayi hanya bisa menerima intensitas hingga 80 desibel saja. Selebihnya, akan terjadi gangguan kesehatan yang buruk.Jika kita menengok kejadian baru-baru ini, seorang bayi di Gresik alami meninggal dunia pasca mendengarkan suara petasan. Menurut Dokter Spesialis Anak dr. Fitria Mahrunnisa, M.Sc, Sp.A., bayi dan anak-anak sebaiknya berada di lingkungan yang memiliki suara di bawah 80 desibel.Apa jadinya jika lebih dari angka tersebut? Jika lebih dari itu, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada kesehatannya. Suara petasan memang menimbulkan intensitas suara yang tinggi, sehingga bisa membuat bayi mengalami masalah kesehatan hingga berujung kematian.Selengkapnya klik di sini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mengabarkan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk covid-19 pada Jumat, 5 Mei 2023 lallu. Sontak hal ini disambut bahagia oleh masyarakat.Namun, ternyata ini belum sepenuhnya berakhir. Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan bahwa covid-19 belum benar-benar berakhir. Masyarakat sekarang ini lebih hidup berdampingan bersama virus covid-19."Setiap negara maupun masyarakat umum harus bersiap untuk bisa hidup dengan covid-19, dulu kita mengistilahkan hidup berdampingan dengan covid-19," kata dr. Syahril dalam konferensi pers virtual, Selasa, 9 Mei 2023.Selengkapnya klik di sini