3 Berita Terpopuler Gaya: Gaya Parenting Nikita Willy Hingga Kuliner Hits Sepanjang 2022

Haruskah kamu memberikan gadget kepada anak sebagai mainan? Meskipun tidak ada penelitian besar yang memperdebatkan kedua belah pihak, banyak orang tua yang masih bertanya-tanya apakah ini benar atau salah dalam hal perkembangan anak usia dini.Kita hidup di dunia berteknologi tinggi dan banyak yang ingin anak-anak mereka menjadi "memahami teknologi" sejak usia muda, sementara orang tua lain takut pengenalan mainan berteknologi dapat mengarah pada pengasingan atau penggantian interaksi sosial dengan internet.Seperti halnya yang yang dilakukan oleh Nikita Willy. Ia menerapkan parenting tanpa memberikan gadget pada baby Isa sebagai mainan pengganti atau tontonannya.Namun untuk alasannya sendiri dalam unggahan di kanal YouTube miliknya, Nikita Willy Official ternyata menuai banyak pujian dan decak kagum pada parenting yang dibagikan oleh Nikita Willy. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 13 Desember 2022:Nikita mengatakan salah satu gaya parentingnya adalah dengan zero distraction dengan menjauhkan gadget usia dini.Perempuan kelahiran 29 Juni 1994 ini memberikan alasannya karena dokter baby Isa juga tidak menyarankan untuk memberikan buah hatinya gadget."Karena kalau sudah sekali ngeliat gadget dia akan fokus ke gadget itu dan maunya nonton terus," katanya. Lalu seperti apa lagi gaya pengasuhan wanita cantik ini kepada sang buah hatinya?Selengkapnya klik di sini Subvarian Omicron terus bertambah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan bahwa covid-19 subvarian Omicron BN.1 telah terdeteksi di Indonesia. Jika diingat kembali, pertama kali covid-19 BN.1 terdeteksi di Kepulauan Riau pada 16 September 2022 lalu.Untuk saat ini, kasus yang dilaporkan mencapai 20 kasus yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya, sembilan kasus di DKI Jakarta dan tiga kasus di kepulauan Riau.Seperti yang telah dinukil dari Antara, Siti Nadia Tarmizi, kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, menyatakan, Omicron BN.1 ini berbeda dengan yang lainnya dan masih terus dimonitor.Selengkapnya klik di sini Dunia kuliner boleh dibilang, hampir setiap bulan ada makanan atau minuman baru yang hadir. Selain tampilannya menggugah selera, konsepnya unik, sampai penamaan yang kreatif.Inilah mengapa dari beberapa kuliner tersebut menjadi hits atau viral di kalangan masyarakat, utamanya kaum pemburu kuliner.Biasanya, kita bisa memviralkan suatu makanan dan minuman melalui internet, seperti blog atau media sosial yang bertebaran di aplikasi ponsel anak zaman now. Salah satunya yaitu terong crispy dan cimol bojot.Selengkapnya klik di sini