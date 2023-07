12 Tahun Berkiprah, Ini Deretan Fakta yang Terjadi di Blibli

1. Penjualan smartphone setara 2.600 gedung Burj Khalifa

2. Penjualan tv sejauh jarak Jakarta ke Surabaya

3. Mentraktir penonton GBK makan ayam goreng

4. Sayur dan buah

5. Penjualan gula setara 20 juta kue ulang tahun

6. Susu bayi paling dicari saat jam 2 pagi

Sebagai perusahaan e-commerce, perjalanan panjang telah dilalui BliBli dengan ragam fakta menarik. Dan pada HUT ke-12, BliBli pun membeberkan beberapa fakta yang cukup mencengangkan.Selama 12 tahun, Blibli telah melayani penjualan dari mitra sekaligus pembelian oleh konsumen di Tanah Air. CEO & Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto mengungkapkan hampir 90 persen kebutuhan harian mulai dari HP, elektronik, kecantikan, sport, grocery, digital product, hingga konser bersama tiket.com dilayani perusahaannya."Saat ini menurut survei yang ada kami secara ekosistem sudah memenuhi hampir 90 persen potensi konsumsi masyarakat indonesia," kata Kusumo dalam konferensi pers Blibli Annive12sary di Jakarta, Selasa 18 Juli 2023.Sementara itu Chief Marketing Officer (CMO) Blibli Edward K. Suwignyo menambahkan perusahaan juga sempat mencatat sejumlah barang dengan tingkat penjualan terbesar selama 12 tahun. Berikut penjelasannya:Smartphone menjadi primadonda. Barang ini paling banyak dijual. Jika diilustrasikan penjualan itu dalam tinggi kardus smartphone sekitar 20 cm, tumpukan ponsel cerdas yang sudah dijual Blibli selama 12 tahun bisa setara 2.600 gedung Burj Khalifa di Dubai yang merupakan pencakar langit tertinggi sejagat."Kategori terbesar kami adalah smartphone. Smartphone yang telah kami jual selama 12 tahun, kalau kita tumpuk kardusnya. Tingginya, rata-rata kardus smartphone 20cm, kita tumpuk terus sampai ke atas, dijejerkan dengan Burj khalifa itu kita bisa menumpuk 2.600 Burj khalifa," kata Edward atau yang kerap disapa Kiki.Sementara itu, barang terlaris kedua yang banyak dibeli konsumen dari Blibli adalah televisi. Jika televisi dijejerkan, penjualannya sudah bisa mencapai panjang lebih dari 700 km atau jarak Jakarta ke Surabaya.Yang tak disangka adalah penjualan Air Fryer. Penjualan barang yang baru-baru ini menjadi idola, ternyata jika disetarakan bisa dapat membelikan ayam goreng ke orang yang memadati penuh kapasitas Gelora Bung Karno (GBK) sebanyak dua kali."Kalau air fryer ini diisi sama ayam goreng, kita masukin semua ke dalam air fryer itu kapasitasnya dapat membeli makan seluruh GBK 2x makan. Jadi konser Blackpink dua kali bisa makan ayam goreng gratis," katanya.Untuk kategori di Bliblimart, Kiki mengatakan 4 dari 10 konsumen Blibli pernah belanja di Bliblimart. "Kalau kita menghitung dari sayur dan buah segar saja, kalau dibikin sup buah bisa mengisi satu kolam renang olympic isinya buah semua," ungkapnya.Penjualan gula di BliBli Mart juga luar biasa. Jika gula tersebut dibuat kue ulang tahun setinggi 20cm, maka dapat menjadi 20 juta kue ulang tahun. Kemudian, untuk penjualan beras setara dengan membuat 10 juta porsi tumpeng.Kiki juga mengibaratkan fitur yang paling menjadi andalan di BliBli, yaitu program 2 jam sampai untuk di kawasan Jabodetabek."Fitur ini telah diaplikasikan oleh konsumen BliBli di lebih dari 40 kota di Indonesia. Anehnya, jam yang digunakan biasanya jam 2 pagi untuk 2 jam sampai, dan pada momen itu produk yang paling dicari adalah susu bayi," jelas Kiki.Para perayaan 12 tahun ini, Blibli mengumumkan program spesial Blibli Annive12sary yang akan berlangsung mulai dari tanggal 18–27 Juli 2023. Momentum ini juga turut dimeriahkan oleh kehadiran Mitra Brand Danone, Unilever, TCL dan Samsung dan berbagai brand principle lainnya.Istimewanya, program Annive12sary ini akan berjalan beriringan di ekosistem omnichannel terpadu bersama entitas anak, tiket.com yang juga akan merayakan usia ke 12, dan berlangsung juga di dalam ekosistem Blibli Tiket yaitu Ranch Market dan Farmers Market. Sinergi ini merupakan bentuk komitmen Blibli dalam memperkuat layanan juga kapabilitas dalam ekosistemnya guna memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan.Program Blibli Annive12sary akan hadir pada periode 18-24 Juli 2023 yang bisa dinikmati untuk beragam kategori, seperti Mom and Kids Day, Lifestyle Day, Health, and Beauty Day, Automotive and Hobbies Day, Weekend Groceries Day, Home & Entertainment Day, hingga Gadget Day. Serunya lagi, semua promo tersebut akan memiliki periode flash sale belanja Rp12 ribu all items.Promo spesial angka 12 ini masih akan berlanjut hingga puncaknya yang berlangsung pada 25-27 Juli 2023. Selama periode ini, pelanggan bisa mendapatkan promo diskon dan berbagai penawaran spesial lainnya dalam satu kali kunjungan belanja online, mulai dari gratis ongkir hingga 12x, serbu flash sale Rp12, hingga kesempatan meraih cashback up to Rp1,2 juta.Sementara itu, promo dari ekosistem Blibli Tiket Annive12sary juga tidak boleh sampai terlewatkan. Promo ini meliputi Poin Blibli Tiket Rewards Program up to 180 ribu, mulai dari 12 Juli - 12 Agustus 2023 yang bisa digunakan di platform Blibli, Tiket.com maupun jaringan premium groceries Ranch Market. Serta, promo cicilan hingga dari 0% dan promo hemat 50% untuk pengguna baru Blibli Tiket PayLater.