3 Kegiatan Ini Bisa Bikin Hari Ibu Jadi Tambah Spesial

(Semakin berkualitas waktu tidur ibu menyusui, semakin lancar pula produksi ASI yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena saat sang ibu kurang tidur, tubuh akan memproduksi hormon kortisol yang dapat menghambat produksi ASI. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Berikan ia waktu untuk istirahat dan tidur

2. Tawarkan yang ia inginkan

3. Reservasi spa atau treatment

Ya, tentunya kamu sudah tahu bahwa Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Hari Ibu yang dirayakan secara internasional ya, terutama di Amerika Serikat. Dan ada sejarah di balik mengapa terjadi di tanggal 22 Desember.Dilansir dari situs Kemenpppa, peringatan Hari Ibu menandai peristiwa sejarah dan istimewa pada tanggal 22-25 Desember 1928. Pada saat itu, pejuang wanita Indonesia dari Sumatra dan Jawa berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Kongres itu diadakan di Gedung Mandalabhakti Wanitatama yang berlokasi di Jalan Adisucipto.Terdapat 30 organisasi perempuan berkumpul dari 12 kota di Sumatra dan Jawa. Perkumpulan itu yang membentuk Kongres Perempuan atau dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia. Dan di tahun 1938, kembali diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung.Dalam kongres tersebut itu lah melahirkan keputusan untuk menetapkan peringatan untuk menghormati dan mengenang jasa ibu yang jatuh pada 22 Desember. Untuk itu, peringatan tersebut akhirnya diresmikan dan dikukuhkan pemerintah berdasarkan Keppres RI No. 316 Tahun 1959.Nah, jadi bagaimana kalau kamu dan keluarga ingin membahagiakan sang bunda di Hari Ibu dengan cara simpel namun tetap spesial? Dilansir dari Safe in The Seat berikut ini bisa kamu lakukan untuk bikin ibunda kamu merasa spesial lho! Simak tips nya ya:Berbeda dengan dengan kamu yang memiliki anak yang remaja atau dewasa, pada ibu yang baru melahirkan, waktu tidur begitu sangat istimewa. Ini dikarenakan ibu sering terbangun di tengah malam dan harus terjaga memberikan ASI bagi si bayi. Alhasil sering kali ibu merasa mengantuk di waktu pagi atau siang harinya.Jika ibu di rumah memiliki bayi yang masih menyusui berikan ia waktu untuk istirahat dan tidur lebih banyak. Dan untuk kamu yang memiliki anak yang sudah remaja atau dewasa, bantu berbagai pekerjaan rumah seperti mencuci piring, baju, membersihkan rumah agar ibu lebih banyak waktu untuk beristirahat. Berikan ia waktu untuk bersantai menikmati drakor kesukaannya atau series yang belum ia tuntaskan di rumah.Satu hari ini bisa menjadi sangat istimewa karena kamu memberikan ibunda apa yang ia inginkan. Ini bisa dengan kue favorit apa yang ia mau, minuman spesial yang ia sukai, membelikan baju apa yang selama ini ia inginkan dan belum terbeli, atau sepatu dan sendal yang ia mau dari outlet yang belum sempat ia datangi. Bisa juga lipstik atau make up dan skin care yang biasa ia pakai sehari-hari.Jika selama ini sang bunda selalu berkutak di dapur dan dalam rumah saja, bisa kali ini kamu temukan tempat salon, spa, atau massage di dekat rumah untuk kamu berikan padanya. Berikan berbagai treatment yang dapat membuatnya segar kembali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Spa rambut, photo facial glow, infuse glowing yang bisa memelihara kesehatan kulit, rileksasi massage, sampai manicure dan pedicure.