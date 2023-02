3 Berita Terpopuler Gaya: Viral Ibu Beri Bayi Kopi Susu Hingga Tips Hidup Sehat Ala Cut Memey

1. Kasus Viral Ibu Beri Bayi Kopi Susu, Inilah Efek yang Bisa Diderita Anak

Ada-ada saja polah masyarakat di media sosial. Seperti beberapa waktu belakangan ini, dunia medsos dibuat terperanjat oleh kelakuan seorang ibu yang memberi minuman kopi susu saset kepada bayinya yang masih berusia tujuh bulan. Sontak kejadian di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini banjir kecaman dari warganet.Dan yang tak kalah mengejutkan adalah komentar sang ibu, mengapa dirinya memberikan kopi sasetan kepada bayinya. Ya, dia berdalih bahwa minuman tersebut memiliki kandungan susu yang lebih baik dibandingkan susu instan.Tak hanya itu, ibu tersebut merasa senang karena bayinya yang awal buang air besar bisa 10 kali sehari, setelah minum kopi susu, buang air besarnya menjadi sembilan kali sehari.Menanggapi kejadi viral tersebut, sudah pasti membuat masyarakat yang melihatnya menjadi geleng-geleng kepala dan mencibir tindakan ibu tersebut. Pasalnya, pemberian kopi atau minuman yang berkafein dapat membahayakan kesehatan bayi. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 30 Januari 2023:Berita viral seorang ibu yang memberikan kopi susu instant pada bayi yang baru berusia tujuh bulan di media sosial mendapatkan banyak kecaman dari warganet. Pemberian kopi atau minuman yang berkafein dapat membahayakan kesehatan bayi.American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa bayi seharusnya tidak diberikan minuman berkafein hingga usia 12 tahun, karena sistem metabolisme pada bayi masih belum sempurna.Dilansir dari situs resmi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Etik Wahyuningsih Dosen S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya pun menyebut efek samping kafein kepada bayi lebih berbahaya dibandingkan orang dewasa bahkan bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang serius.Selengkapnya klik di sini Pejabat kesehatan Massachusetts pada hari Kamis, 19 Januari 2023 lalu mengumumkan dua kasus pertama di negara bagian itu dari jenis gonore baru yang sangat memprihatinkan."Strain gonore baru ini sebelumnya telah terlihat di negara-negara Asia-Pasifik dan di Inggris, tetapi tidak di Amerika," menurut Komisaris Kesehatan Masyarakat U.S, Margret Cooke.Strain gonore baru terdeteksi pada penduduk Bay State yang tampaknya menunjukkan peningkatan resistensi terhadap semua kelas antibiotik yang diketahui dapat digunakan untuk melawannya, lapor Departemen Kesehatan Masyarakat U.S.Selengkapnya klik di sini Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) Indonesia memegang nominasi ke tiga dengan konsumsi gula tertinggi di ASEAN.Hal ini juga diperkuat oleh International Diabetes Federation (IDF) 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia.Sejalan dengan hal itu, menurut data BPS, rata-rata konsumsi gula putih per kapita per minggu masyarakat Indonesia mencapai 1.123 gram pada tahun 2021, yang berarti 1 orang di Indonesia mengonsumsi gula pasir sebanyak 160 gram dalam sehari.Tak tinggal diam, mantan aktris sekaligus Brand Ambassador STRONG Nation di Indonesia, Cut Memey juga memberikan pendapatnya.Selengkapnya klik di sini