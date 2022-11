Pentingnya Gaya Hidup Halal di Era Pandemi

(FIR)

Gaya hidup halal berkembang dan banyak diterapkan oleh masyarakat seiring hadirnya virus Covid-19. Adapun gaya hidup halal dapat diartikan sebagai seni hidup seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melanggar hal yang sudah diatur oleh agama.Walaupun bersumber dari nilai-nilai Islam, gaya hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memiliki sifat yang universal atau umum.Penerapan pola hidup bersih dan sehat, makan secukupnya dengan tidak berlebihan, senantiasa berbagi dengan sesama, serta berpakaian dan berpenampilan sopan adalah contoh gaya hidup bersumber nilai ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.Gaya hidup ini adalah sebuah seni yang menerapkan prinsip halal tanpa meninggalkan situasi kekinian. Salah satu cara mendukung gaya hidup halal adalah dengan mengedukasi betapa pentingnya penerapan hidup bersih dan sehat. Seperti edukasi yang dilakukan oleh Prudential Syariah.PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), menunjukkan komitmen untuk mendukung gaya hidup hala dengan hadir di Jogja Halal Fest (JHF) 2022 yang telah berlangsung pada 3-6 November 2022 di Jogja Expo Center.Dalam event tersebut, Prudential Syariah mengedukasi pengunjung melalui rangkaian acara seperti: Financial Coaching Clinic, Mini Medical Check-Up gratis, Edukasi terkait platform Sharia Knowledge Centre, serta para pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan agen asuransi."Prudential Syariah melihat gaya hidup halal merupakan peluang besar dalam pengembangan ekosistem industri Syariah. Dengan potensi yang menjanjikan tersebut, pengembangan industri halal di Indonesia sangat penting dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Omar Sjawaldy Anwar, Presiden Direktur Prudential Syariah.Keterlibatan Prudential Syariah di Jogja Halal Fest (JHF) 2022, kata Omar, menjadi sebuah sinergi yang mampu mewujudkan rantai nilai ekosistem industri Syariah dan gaya hidup halal. Dengan mengedepankan finansial sebagai salah satu komponen, serta menjunjung prinsip 'Sharia for All' atau 'Syariah untuk Semua' yang berlandaskan sejumlah nilai-nilai penting seperti adil, transparan, inklusif, penuh kasih, dan saling tolong menolong."Kami akan terus berupaya menjadi salah satu kontributor dalam mewujudkan ekonomi syariah sebagai mesin penting pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selaras dengan visi Indonesia Maju 2045 dan membawa Indonesia sebagai global hub ekonomi Islam pada tahun 2024," pungkas Omar.