Logam Beracun Ditemukan dalam Botol Bayi: Bisa Timbulkan Risiko Keracunan Timbal?

(Green Sprouts merecall produknya. Foto: Dok. Instagram resmi Green sprouts/@greensproutsbaby)

(TIN)

Sebanyak puluhan ribu gelas sippy dan botol bayi stainless steel ditarik kembali karena khawatir bisa meracuni anak-anak.Dasar dari botol dan cangkir ini, yang dibuat oleh Green Sprouts, dapat terlepas dan memperlihatkan titik solder yang mengandung timbal, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi anak-anak. Belum ada laporan cedera, menurut Komisi Keamanan Produk Konsumen AS, tetapi ada tujuh kasus di mana alasnya pecah.Paparan timbal tingkat tinggi pada anak-anak dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, koma, kejang, dan bahkan kematian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Luke Andrews dalam "Toxic metal found in baby bottles: 24,000 sippy cups sold nationwide are recalled because they pose a lead-poisoning risk to toddlers" via Dailymail.co.uk menulis, "Anak-anak yang selamat dari keracunan timbal parah mungkin mengalami kecacatan intelektual dan gangguan perilaku," dilansir dari agensi tersebut.Dan berkisar 24.000 produk yang dijual secara nasional terpengaruh, kata perusahaan Green Sprouts yang berbasis di Carolina Utara dalam rilisnya.Produk yang terpengaruh termasuk cangkir isap stainless steel, cangkir sippy stainless steel dengan sedotan, dan botol sedotan stainless steel. Titik-titik solder mengandung timbal inilah yang memicu penarikan kembali digunakan dalam botol untuk menciptakan ruang hampa antara lapisan dalam dan luar.Green Sprouts mengatakan mereka tidak mengambil pengujian karena tidak dapat diakses dalam penggunaan normal. Dalam laman yang sama disebutkan, pelanggan diimbau untuk membuang bagian bawah botol, tetapi tetap menggunakan komponen plastik.Green Sprouts mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Seandainya kami menyadari bahwa komponen yang mengandung timbal dalam produk ini dapat diakses, kami tidak akan menempatkannya di pasar.""Sekarang kami tahu dan kami secara sukarela menarik kembali produk-produk ini," kata Green Sprouts. Masih dikatakan oleh Green Sprouts, mereka akan pastikan, tidak lagi menggunakan timbal sebagai bahan penyolderan. Dan semua botol untuk bayi akan diuji di laboratorium yang disetujui oleh Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) sebelum dijual.