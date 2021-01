Tren Industri Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19

(Pandemi covid-19 menjadi tantangan besar bagi institusi keuangan dan perbankan. Foto: Ilustrasi. Dok. Pexels.com

Berikut adalah temuan hasil riset yang menjadi tren industri keuangan di tengah pandemi, diantaranya:

(yyy)

Pandemi covid-19 menjadi tantangan besar bagi institusi keuangan dan perbankan. Perubahan dalam kebutuhan konsumen, kebiasaan, pengeluaran, dan ketidakpastian masa depan juga menuntut perusahaan asuransi untuk dengan cepat menyesuaikan operasi dan portofolio produk mereka dengan situasi sekarang ini.Isentia (Bisnis Media Intelligence and Insights terintegrasi terkemuka di Asia Pasifik) baru-baru ini melakukan riset terkait perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk memahami perubahan lanskap di tahun 2021.Riset dilakukan melalui percakapan di media sosial dan pemberitaan media mainstream terhadap brand-brand terkait di enam pasar utama di Asia Tenggara, yaitu Indonesia,Singapura, Vietnam, Filipina dan Thailand.1. AXA sebagai merek perbankan dan layanan keuangan yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Selain itu, ada JP Morgan Chase dan Barclays di Singapura, Maybank di Malaysia, Vietcombank dan Airpay di Vietnam, juga Banco de Oro (BDO) di Filipina dan Bank of The Philippine Islands, serta AXA dan Siam Commercial Bank (SCB) di Thailand.2. Program bantuan yang diluncurkan perusahaan asuransi dan bank selama pandemi covid-19, dengan berbagai perusahaan asuransi dan bank di seluruh pasar Asia Tenggara kian berlomba untuk memberikan beberapa inisiatif bantuan kepada pelanggan mereka. Di Indonesia, fokus perusahaan asuransi adalah kesehatan dan kebugaran.3. Transformasi pengalaman pelanggan melalui akselerasi digital untuk menahan penyebaran virus covid-19. Hal ini mendorong para pebisnis untuk melakukan transaksi secara contactless. Bank-bank di negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, menanggapi kebutuhan tersebut dengan bekerja sama dengan mitranya untuk menyediakan pembayaran digital dan non-tunai