7 Trik Hemat Listrik di Rumah, Bisa Nabung Tiap Bulan

Tagihan listrik terus membengkak? Bisa jadi ada yang salah dengan pemakaian listrik kamu, nih! Penggunaan listrik yang berlebihan dan kebiasaan tidak mematikan lampu adalah penyebab tagihan listrik semakin membesar. Pulsa listrik yang cepat habis jadi indikasi pemakaian daya yang terlalu boros. Segera koreksi dan lakukan 7 trik hemat listrik berikut ini agar tagihan tidak membengkak!Banyak orang tidak menyadari kalau suhu kulkas punya pengaruh besar pada naiknya tagihan listrik. Semakin dingin suhu yang digunakan, semakin berat pula kulkas bekerja mendinginkan ruangan.Bila dirasa suhu terlalu dingin, menaikkan suhu kulkas bisa jadi solusi untuk menghemat listrik.Bila kamu tidak sedang membuat es batu atau membekukan makanan di freezer atas, pastikan untuk menggunakan suhu yang tidak terlalu dingin.Selain itu, pastikan kulkas tidak terlalu penuh agar tidak bekerja terlalu berat. Daya listrik pun akan semakin besar jika kulkas terlalu penuh.Bila cuaca hari itu sedang terik, pastikan untuk mengeringkan baju di bawah sinar matahari saja.Meskipun saat ini mesin cuci sudah punya fitur pengering sendiri, akan tetapi lebih baik jika kamu tidak selalu memakainya agar konsumsi listrik dapat dikurangi.Bisa juga dengan menjemur baju di area yang terkena angin agar pengeringan berlangsung alami dan cepat.Salah satu trik yang bisa kamu lakukan untuk menghemat listrik adalah dengan memperbanyak tanaman di dalam ruangan.Tanaman dapat berfungsi sebagai penyejuk rumah, membuat udara sekitar jadi lebih segar dan sejuk. Tentunya hal ini dapat membantu kamu mengurangi penggunaan kipas angin serta AC.Pastikan menaruh beberapa tanaman di ruang tamu dan kamar, dekat dengan ventilasi udara agar tanaman selalu segar dan bisa berfotosintesis.Pastikan untuk mengecek kembali apakah lampu sudah dimatikan atau tidak saat akan keluar rumah.Meski lampu adalah benda kecil, tetapi penggunaanya di rumah justru yang paling besar.Bayangkan saja, bila dalam satu rumah ada 10 lampu, berapa pengeluaran yang harus dibayar perbulannya? Apalagi bila lampu tersebut amat jarang dimatikan.So, usahakan untuk mematikan lampu, ketika keluar rumah atau sebelum tidur.Kamu bisa menggunakan air panas saat memasak nasi menggunakan rice cooker bila ingin hemat daya. Pasalnya, air panas membuat nasi cepat matang sehingga penggunaan daya rice cooker tidak terlalu besar.Didihkan dulu air panas, masukkan ke beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tunggu beberapa saat hingga nasi matang.Bagi kamu yang tinggal di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, udara panas perkotaan dan pabrik mungkin bisa membuat tubuh gerah.Ketimbang membeli AC dan menyalakannya setiap hari, ada baiknya jamu membuat penyejuk udara alami saja. Misalkan, dengan memperbanyak ventilasi berupa jendela di setiap ruangan. Bisa juga dengan memanfaatkan kipas tangan bila rasa panas masih bisa ditolerir.Akan tetapi, bila panas sudah terlalu berlebih, nyalakan saja AC atau kipas listrik. Pastikan untuk mematikannya bila tidak digunakan lagi, ya!Terlalu sering memakai mesin cuci membuat pengeluaran jadi membengkak. Bila masih ada tenaga untuk mencuci sedikit baju dengan tangan, kamu tidak perlu menggunakan mesin cuci yang menyedot daya.Gunakan seperlunya saja bila benar-benar urgent. Selain itu, ingat untuk tidak mencuci dengan kapasitas tampung yang terlalu besar. Mencuci dengan kapasitas baju melebihi kemampuan mesin membuat daya listrik yang terpakai juga besar.Pulsa listrik habis tengah malam? Jangan khawatir, sekarang kamu bisa lakukan isi ulang token listrik via Shopee, lho!Bayar tagihan listrik prabayar dan pascabayar di Shopee, dapatkan cashback besar-besaran! Hadirnya cashback ini membantu kamu berhemat banyak, uangnya pun bisa ditabung untuk keperluan lain, lho!Tak hanya pulsa listrik, kamu juga bisa membayar tagihan lainnya seperti BPJS, Top Up Game, asuransi kesehatan dan pulsa telepon di Shopee.Pilihan pulsa telepon pun tersedia dari berbagai operator. Kamu bisaIndosat, Three, Axis dan lain-lain dengan harga lebih murah. Cukup bayar dari rumah, tak perlu antri dan panas-panasan, cukup lakukan semuanya di Shopee!