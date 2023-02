Para Kolektor Tanaman, Intip 5 Tanaman Hias Langka Paling Dicari

Ini dia jajaran 'dedaunan' paling banyak dicari kolektor tanaman

1. Monstera deliciosa variegata

(Monstera deliciosa variegata. Foto: Dok. Stevesleaves.com)

2. Philodendron 'Putri Merah Muda'

(Philodendron 'Putri Merah Muda'. Foto: Dok. Instagram Bingjie - A bit of love/@abitoflovehome)

3. Myrtillocactus geometrizans

(Myrtillocactus geometrizans. Foto: Dok. Etsystatic.com)

4. Pseudolithos cubiformis

(Pseudolithos cubiformis. Foto: Dok. Instagram Aco/@ciao_aco)

5. Aglaonema pictum 'Tricolor'

(Aglaonema pictum 'Tricolor'. Foto: Dok. Yume Garden)

(TIN)

Koin, kartu, peta antik, dan apa pun yang sesuai dengan keinginan seeeorang dapat menjadi bagian dari koleksi pilihan. Dan, ada orang di dunia yang mengoleksi tanaman hias yang langka atau tidak biasa.Mengapa di dunia ini ada orang yang akan mengeluarkan kocek yang serius untuk 'sekerumunan' daun? Hm, bagi yang tak ada passion tentu saja, ini enggak masuk di akal atau bahasa kekiniaannya 'ngadi-ngadi'. That's right!Tapi, itu pula alasan yang sama mengapa kebanyakan orang mengumpulkan barang-barang yang langka, bukan?"Saat ini, segala sesuatu beraneka ragam dan segala sesuatunya tidak ada," tegas penulis Lisa Eldred Steinkopf dari The Houseplant Guru.Cacat genetik menyebabkan variegasi di dunia tanaman ; kurangnya pigmen hijau (klorofil) pada beberapa sel tumbuhan merupakan ciri khas pada daun yang membuat tumbuhan terlihat jadi lebih menarik. Variegasi biasanya merupakan hasil dari mutasi sel.Tanaman apa pun dengan variasi segera menarik perhatian dan membuatnya lebih diinginkan. Tanaman menampilkan bentuk dan tekstur daun yang mencolok, dan terkadang, variasi yang unik.Sebenarnya, tanaman apa yang paling dicari sehingga kolektor menjatuhkan ratusan dolar untuk tanaman?"Variegated monstera adalah tanaman dengan penjualan teratas, yaitu berkisar USD200, tetapi kami telah melihat mereka menjual lebih dari itu tergantung pada warna daunnya," ujar Sean Dollinger, Pendiri PlantX, seperti yang dilansir The Spruce.Semakin putih daunnya, semakin banyak didambakan mereka didasarkan pada cacat genetik yang langka.Secara khusus, Monstera deliciosa 'Thai Constellation' mungkin adalah tanaman yang paling dicari saat ini."'Thai Constellation' akan berharga lebih dari 'Variegata'. Saat ini - bergantung pada spesimen dan ukurannya - harganya bisa beberapa ratus hingga lebih dari USD1.000," jelas Summer Rayne Oakes dari Plant One on Me.Orang-orang pada umumnya menyukai Monstera, karena ini adalah salah satu tanaman berdaun besar dengan fenestrasi yang dalam. Apalagi menambahkan warna putih dan kuning berhamburan ke daun, itu akan menaikkan harga dengan mudah.Variasi putih dan kuning terjadi secara alami pada tumbuhan. Variegasi merah muda, bagaimanapun, tidak biasa. 'Putri Merah Muda' adalah Philodendron erubescens, tanaman tropis yang cukup umum ditemukan di banyak pembibitan.'Pink Princess' sekarang menjadi salah satu spesimen langka yang paling terkenal, pencinta tanaman hias bersedia mengambil pinjaman pribadi untuk membeli tanaman ini.Apakah itu layak? Stek untuk Philodendron 'Pink Princess' bisa mendekati USD100 dan tanaman utuh bisa berharga beberapa ratus dolar, tergantung ukurannya.Tanaman yang terdengar lucu ini juga dikenal sebagai Kaktus Payudara. Ini adalah kaktus tegak dengan tulang rusuk berbentuk menyerupai payudara kecil.Kerabatnya, Myrtillocactus geometrizans standar (Blue Candle Cactus), adalah kaktus pohon mirip lilin yang populer yang sering dijual di pusat taman."Fukurokuryuzinboku,' kultivar Jepang memang langka dan merupakan barang kolektor yang berharga. Biasanya harganya mulai dari USD38 hingga USD100 tergantung pada ukuran spesimen.Jika menyukai semua hal yang geometris, pertimbangkan sukulen yang hampir berbentuk seperti kubus. Pseudolithos cubiformis masuk ke daftar langka karena beberapa alasan."Tumbuhnya lambat dan sangat sulit untuk dicakar," kata Oakes. Seperti anggota keluarga sukulen mereka, Pseudolithos cubiformis lebih menyukai sinar matahari penuh dan sedikit air. Biasanya, spesimen terkecil berharga USD75 hingga USD125.Aglaonema pictum 'Tricolor' memiliki campuran tiga warna hijau yang berbeda — terang, sedang, dan gelap pada dedaunannya. Penampilan kamuflase dari dedaunan membuatnya benar-benar menyenangkan orang banyak.Meskipun relatif mudah untuk tumbuh, ini merupakan penumbuh yang lambat dan sulit untuk diproduksi. Saat ini, harga yang dibandrol antara USD100 hingga USD200. Jadi, kamu akan hunting tanaman yang mana nih?