Paramount Land Ramaikan Lunar Year 2024 dengan Estetika Lampion

Mengawali tahun 2024 dengan optimis, Paramount Land menghadirkan program penjualan unggulan bertajuk Paramount Eazy Home ‘Lunar New Year Salebration 2024’ periode 26 Januari hingga 29 Februari 2024.Promo unggulan ini berlaku untuk semua produk hunian Paramount Land Gading Serpong, mulai dari hunian premium yaitu Matera Residences, Pasadena Grand Residences, Menteng Grand, dan lainnya, hingga hunian menengah yaitu New Zuma @ North Malibu Village, Alma@ Omaha Village, New Amarillo, dan lainnya. Promo ini juga berlaku untuk produk komersial unggulan, yaitu Maggiore Business Loft, Menteng Studio Loft, Hudson Studio Loft, Verona Junction, Sorrento Grande, dan lainnya.“Baru saja kami melalui fase pemilu dengan baik dan ini akan menjadi angin segar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, khususnya pada industri properti. Di bulan Februari ini, Paramount Land ikut meramaikan Lunar Year 2024 dengan estetika lampion di beberapa koridor utama dan klaster Gading Serpong," ungkap M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land."Selain itu juga menghadirkan beragam program penjualan yang menarik sepanjang tahun, diawali dengan Lunar New Year Salebration 2024, yang akan semakin memudahkan konsumen dalam memperoleh hunian idaman dan ruang usaha sesuai kebutuhan," terangnya.Melalui program Lunar New Year Salebration 2024, kamu berkesempatan mendapatkan hunian dan produk komersial di Paramount Land Gading Serpong dengan LNYS Angpao berupa voucher cashback hingga Rp268 jutaan. Ada juga hadiah langsung berupa smartphone, smartwatch, hingga MCC Membership for Family of 4. Tersedia beragam cara pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari Cash Keras, Tunai Bertahap, hingga KPR.“Melalui riset panjang dan menyeluruh, Paramount Land selalu menghadirkan diversifikasi produk berupa hunian dan fasilitas komersial di Gading Serpong, sehingga kota ini bertumbuh menjadi destinasi yang nyaman bagi masyarakat khususnya Jabodetabek untuk tinggal, berbisnis, beraktivitas, dan berekreasi," ungkap Norman Daulay, Direktur Paramount Land."Di samping menghadirkan hunian yang nyaman bagi 120 ribu penghuninya, Paramount Land Gading Serpong juga menyediakan beragam fasilitas komersial yang inovatif di tengah captive market yang telah terbentuk, menjadikan kota ini terus bertumbuh dan berkembang secara menyeluruh," sambungnya.Di samping itu, Paramount juga menambah dan melakukan perbaikan infrastruktur, membuka akses jalanan baru, memperluas jalan boulevard, dan mengembangkan traffic management untuk meningkatkan kenyamanan penghuni maupun masyarakat komuter yang beraktivitas di sini, serta meningkatkan eksposure Kota Gading Serpong dari berbagai arah, termasuk tol JORR, tol Serbaraja, dan tol Jakarta-Merak."Tentunya hal ini akan semakin meningkatkan value dan nilai investasi di Kota Gading Serpong, menjadikan kota ini semakin ideal sebagai hunian maupun instrumen investasi," kata Norman.