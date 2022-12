Harga Kebutuhan Pokok di Gunungkidul DIY Naik Jelang Natal

Baca juga: Kota Serang Alami Kenaikan Inflasi Jelang Akhir Tahun

Gunungkidul: Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai naik karena tingginya permintaan masyarakat.Kepala Seksi Distribusi Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Gunungkidul Retno Utami mengatakan setiap menjelang perayaan Natal dan tahun baru, permintaan akan bahan kebutuhan pokok mengalami peningkatan, sehingga menggerek harga pangan tersebut."Bahan kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan dan saat ini harganya sangat tinggi, yakni telur, ayam, bawang merah, bawang putih," kata Retno, Jumat, 9 Desember 2022.Ia mengatakan kenaikan harga sejumlah bahan pokok sudah berlangsung setidaknya dalam sepekan terakhir.Kebutuhan pokok dengan harga tinggi, yakni telur ayam terpantau pada kisaran Rp30 ribu per kilogram, cabai rawit merah menembus kisaran Rp50 ribu per kilogram, dan bawang merah Rp30 ribu per kilogram."Tingginya harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan tahun baru memang lumrah terjadi " katanya.Menurut Retno, harga beras ikut terkerek lantaran persediaan sedang menipis dan belum masa panen. Kondisi ini setidaknya sudah terjadi sejak awal Desember.Meski begitu, ia menilai kenaikan harga ini masih dalam taraf normal. Persediaan kebutuhan pokok di pasaran secara umum masih mencukupi hingga akhir tahun."Sejauh ini tidak ada kelangkaan, kami terus melakukan pemantauan," kata Retno.Sementara itu, pedagang sayur di Wonosari, Santi mengatakan harga kebutuhan pokok naik sejak awal Desember. Kenaikan secara bertahap seiring meningkatnya permintaan masyarakat.Ia mengatakan setiap Natal dan tahun baru, perantau dari Gunungkidiul pulang kampung untuk berlibur, meski tidak banyak seperti saat lebaran. Saat ini, harga kebutuhan pokok yang tinggi, yakni telur berkisar Rp28 ribu sampai Rp30 ribu, bawang merah juga sama, daging ayam Rp34 ribu, cabai rawit merah di atas Rp45 ribu per kilogram."Kami perkirakan harga bahan kebutuhan pokok akan kembali normal satu minggu setelah tahun baru," katanya.