Lalui 400 Parameter Pemeriksaan, Danone-Aqua Berkomitmen Pertahankan Kualitas Air Minum

(Danone-Aqua juga melakukan edukasi rutin bagi para mitra distribusi resmi termasuk kepada para agen AHS. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah untuk mengedukasi konsumen dalam mengidentifikasi galon asli Danon-Aqua. Foto: Dok. Istimewa)

Jaminan standar pengisian ulang kemasan

(Kepala Site Plan Danone-Aqua Ciherang, Joko Prasojo menjelaskan, dalam upaya mengurangi emisi karbon, pabrik Danone-Aqua Ciherang telah menggunakan solar panel sebagai sumber listrik. Foto: Dok. Istimewa)

Bekerja sama dengan AHS

(Melalui 400 parameter pemeriksaan kualitas Aqua menjamin pemenuhan standar keamanan pangan dari BPOM. Foto: Dok. Istimewa)

Terapkan produksi ramah lingkungan dan upaya zero waste

Salah satu brand minuman kemasan pertama yaitu Aqua berkomitmen menjaga kemurnian dan kandungan mineral airnya terlindungi sejak diambil dari sumber air pegunungan.Sebagai pelopor Air Minum Dalam Kemasan yang mengantarkan kemurnian air mineral ke tengah masyarakat Indonesia selama hampir 50 tahun, Danone-Aqua berkomitmen mengimplementasikan tiga perlindungan utama yaitu, melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya.Memastikan proses produksi secara higienis dan terjaga serta memproses produk dengan seksama melalui sistem terintegrasi tanpa tersentuh tangan. Melalui 400 parameter pemeriksaan kualitas menjamin pemenuhan standar keamanan pangan dari BPOM.Hal ini disampaikan pada sebuah kunjungan media ke salah satu pabrik Aqua di Ciherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin, 22 Agustus 2022. Pabrik Aqua Ciherang memproduksi Danone-Aqua kemasan galon (19 Lt), kemasan botol 330 ml, dan kemasan botol 600 ml.Dalam kunjungan media tersebut diperlihatkan seluruh proses yang berlangsung di Pabrik Danone-Aqua Ciherang. Salah satunya bagaimana Aqua menjaga sumber air serta ekosistem sekitarnya, melakukan pengemasan tanpa sentuhan tangan manusia dan memenuhi setiap standar baik nasional maupun internasional dalam upaya menyediakan hidrasi berkualitas dan terlindungi bagi keluarga Indonesia.Kunjungan tersebut, dimulai dengan mengunjungi sumber air Aqua yang berada di kawasan pabrik. Untuk menjaga sumber airnya, Danone-Aqua telah menanam 2,5 juta pohon di sekitar sumber air Aqua dan turut melestarikan 1.500 spesies flora dan fauna. Kealamian ekosistem sumber air tersebut mengalir ke Rumah Sumber Air yang hanya bisa diakses oleh karyawan tertentu.Di tahapan selanjutnya, diperlihatkan pula proses seleksi dan pembersihan galon Aqua yang kembali ke pabrik setelah digunakan konsumen. Galon-galon tersebut dibersihkan dari kontaminan dengan standar quality control yang ketat sebelum masuk ke proses pengisian.Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan, Pabrik Ciherang senantiasa menjamin standar pengisian ulang kemasan galon dengan proses seleksi ketat terhadap galon yang kembali ke pabrik.Adapun serangkaian seleksi ketat untuk galon guna ulang di antaranya, pengecekan fisik, galon tidak pecah atau bocor, galon tidak berbau dan tidak terkontaminasi endapan atau warna."Galon yang telah lolos seleksi akan menjalani proses pencucian dengan menggunakan air bertekanan dan pembersih dengan standar food grade, kemudian galon akan dibilas menggunakan air bertekanan tinggi," tutur Arif di Pabrik Aqua Ciherang di waktu yang sama.Lebih jauh Arif menjelaskan, sebelum diisi ulang, galon akan menjalani proses filtrasi dan penyinaran ultraviolet di dalam High Care Room. High Care Room adalah ruangan terbatas dan minim sentuhan tangan dengan dimonitor secara real time. Jika telah usai menjalani serangkaian proses tersebut, galon diisi dengan air mineral.Kemasan galon Aqua juga dilengkapi double coding pada bagian tutup dan badan galon serta tutup berteknologi double injection yang telah dipatenkan untuk mencegah pemalsuan produk.Seluruh tahapan ini dilaksanakan tanpa tersentuh tangan manusia guna menjamin kualitas produk tetap terjaga. Pada kesempatan tersebut, Arif juga menerangkan bahwa tidak semua galon yang kembali ke pabrik dapat digunakan ulang.Galon yang tidak memenuhi standar akan menjalani proses daur ulang. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen dari Danone-Aqua dalam menerapkan ekonomi sirkular guna mengurangi dampak pada lingkungan."Sesuai misi Danone, One Planet One Health, AQUA telah terbukti memiliki sejarah panjang untuk menyediakan hidrasi sehat berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia sambil terus mempertegas komitmen perusahaan untuk menjaga alam Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kami beroperasi," beber Arif."Sebagai salah satu perusahaan bersertifikat BCorp, penting bagi kami untuk senantiasa menjadikan perusahaan sebagai force for good dengan melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber air serta memastikan kualitas air dan kemasan tetap terjaga sejak dari sumber air di seluruh pabrik Danon-AQUA hingga ke tangan konsumen," ujarnya.Untuk memastikan kualitas produk terjaga hingga distribusi, Danone-Aqua juga bekerja sama dengan mitra distribusi resmi yang disebut dengan Aqua Home Service (AHS).AHS merupakan perpanjangan tanan dari Danone-Aqua untuk memastikan kualitas produk terjaga sampai ke tangan konsumen, sekaligus bagian dari komtmen perusahaan untuk memberdayakan perempuan dan mendorong pertumbuhan usaha skala kecil.Yetti, salah satu agen AHS yang berada di wilayah perumahan Sentul, Bogor, Jawa Barat menyampaikan, menjadi bagian dari program AHS memberikan nilai tambah baginya dan lingkungan sekitar."Menjadi bagian dari AHS selain mendapat penghasilan tambahan untuk keluarga, namun juga memberikan manfaat kepada para tetangga sekitar. Keluarga di sekitar sini jadi semakin terbantu aksesnya untuk mendapatkan produk Aqua yang terjamin kualitasnya. Pelanggan kami sebagian besar adalah keluarga karena produk galon itu selain efisien bagi keluarga juga lebih ramah lingkungan," tutur Yetti.Danone-Aqua juga melakukan edukasi rutin bagi para mitra distribusi resmi termasuk kepada para agen AHS. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah untuk mengedukasi konsumen dalam mengidentifikasi galon asli Danon-Aqua."Penting bagi konsumen untuk memperhatikan berbagai ciri fisik galon Aqua. Pastikan air tampak bening, tidak berbusa, tidak berbau, terasa segar dan tidak memberikan rasa kesat. Terdapat tulisan Aqua timbul pada banda galon, terdapat model droplet (tetes air) pada bagian tutup galon yang harus selalu dalam kondisi tertutup," terang Yetti.Pabrik Danone-Aqua di Ciherang, Bogor, Jawa Barat menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan. Bahkan PT Tirta Investama, produsen air mineral dalam kemasan Aqua telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai Zero Waste yang merupakan upaya meminimalkan dan mengurangi pencemaran lingkungan hingga ke titik nol.Berbagai upaya yang dilakukan meliputi mengurangi emisi karbon, pengurangan konsumsi air dan meminimalkan limbah sampah yang dihasilkan oleh pabrik.Kepala Site Plan Danone-Aqua Ciherang, Joko Prasojo menjelaskan, dalam upaya mengurangi emisi karbon, pabrik Danone-Aqua Ciherang telah menggunakan solar panel sebagai sumber listrik.Solar panel telah dibangun pada tahun 2017 lalu. Mengoptimalkan atap pabrik, solar panel mampu menghasilkan energi sebesar 770 KWp atau setara dengan 885.000 Kwh dalam satu tahun."Solar panel ini mengurangi konsumsi listrik kami sebesar 15 persen dan ini cukup menghemat (biaya) produksi. Solar panel ini juga mampu mengurangi CO2 sebesar 860 ton atau setara dengan pengurangan CO2 yang dihasilkan 15.000 pohon," tutur Joko.Sementara terkait pengurangan konsumsi air, menurut Joko, pabrik Danone-Aqua Ciherang menjalankan program rainwater harvesting. Di mana, pabrik Danone-Aqua Ciherang memasang instalasi khusus untuk memanen air hujan pada kisaran rata-rata 201.000 liter sekali hujan.Air hujan kemudian dialirkan ke bak penampung untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan domestik, sedangkan sisanya (overflow) dimasukkan kembali ke dalam tanah.Sedangkan terkait pengurangan limbah sampah, pabrik Danone-Aqua Ciherang menjalankan program Zero Waste to Landfill. Jadi perusahaan mengelola seminimal mungkin sampah yang dihasilkan oleh pabrik.