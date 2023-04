Box of Kindness, Berbagi Pakaian Bekas di Bulan Baik

(Kamu bisa sumbangkan pakaian bekas layak pakai kamu yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 26 April 2023, yang ada di beberapa rumah ibadah di sekitar Jakarta. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Bulan Ramadan yang suci ini disebut bulan yang istimewa. Tentu saja bulan suci ini ditunggu-tunggu oleh umat muslim untuk menjalankan ibadah, melakukan amalan, serta berbuat kebaikan.Berbagai aktivitas kebaikan sekecil apa pun akan sangat berguna dan pahalanya akan dilipatgandakan. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan selain memberikan infak dan sedekah yaitu menyumbangkan pakaian bekas yang masih layak pakai.Hal ini diinisiasi oleh PT Sasa Inti melalui Box of Kindness. Menebar kebaikan dengan mengajak masyarakat bahkan untuk semua agama untuk berbagi kepada yang membutuhkan dengan memasukkan pakaian bekas yang masih layak pakai ke dalam instalasi kotak.Disebut dengan kotak kebaikan ini juga ditempatkan di berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan perkantoran. Jadi, orang-orang dari latar belakang agama apa pun dapat berpartisipasi dalam gerakan ini.Beberapa lokasi yang menjadi titik Box of Kindness di antaranya Masjid Sunda Kelapa (Jakarta Pusat), Gereja Santa Perawan Maria Ratu (Jakarta Selatan), Pura Agung Wira Dharma Samudra (Cilandak, Jakarta Selatan), Vihara Amurva Bhumi (Jakarta Selatan), dan Kantor PT Sasa Inti. Gelaran Box of Kindness dari Sasa Crazy Kind ini berlangsung dari 13 sampai 26 April 2023.“Dengan adanya Box of Kindness ini kami ingin kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu berbuat baik dimulai dengan hal yang paling mudah, yaitu berbagi barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah namun bisa jauh lebih bermanfat bagi yang membutuhkan, karena banyak sekali teman-teman kita yang merayakan Lebaran namun tidak memiliki pakaian yang layak," beber ungkap Aldina Bahri, Brand Representative PT. Sasa Inti."Menariknya, kami juga tidak hanya mengajak umat muslim namun umat dari latar belakang agama yang berbeda-beda makanya kami menempatkan Box of Kindness di beberapa rumah ibadah. Karena berbuat baik itu tidak memandang latar belakang terutama agama. Yang terpenting adalah berbuat kebaikan sehingga memberikan kebahagiaan terhadap orang lain,” tambah Aldina lagi.Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Box of Kindness dengan memberikan pakaian bekasnya akan mendapatkan hadiah dari Sasa Crazy Kind berupa goodie bag berisi produk Sasa yang langsung diberikan oleh petugas di tempat Box of Kindness. Nantinya, pakaian yang disumbangkan akan diberikan ke orang yang membutuhkan secara bertahap atau paralel.Jadi, yuk mari berbuat kebaikan dan menjadi 'crazy kind' di bulan Ramadan ini dengan memberikan baju bekas layak pakai kamu untuk saudara kita yang membutuhkan.