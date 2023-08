Forest Week 2023 Diluncurkan, Seperti Apa Konsepnya?

(FIR)

PT. Tetra Pak Indonesia (Tetra Pak) bersama PT. IRCOMM Norton Capital (IRCOMM) selalu berkomitmen dalam menjaga kelestarian hutan. Untuk itu, Tetra Pak bersama IRCOMM kembali meluncurkan rangkaian program FSC Forest Week 2023. Peluncuran program ini bertepatan dengan memperingati Hari Hutan Indonesia.FSC Forest Week merupakan program yang diinisiasi oleh FSC untuk meningkatkan awareness tentang sertifikasi FSC dan fungsi serta manfaat sertifikasi FSC bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari.Sementara FSC merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan hutan di dunia melalui pengembangan sertifikasi hutan. Hal ini untuk memastikan produk hasil hutan bersumber dari hutan yang lestari serta dikelola secara bertanggung jawab.Pada tahun ini, FSC Forest Week mengusung tema Trust The Tree. Dalam visualisasinya, logo campaign ini disertai dengan logo FSC dan masyarakat adat di antara pohon dan satwa liar."Dengan logo ini, FSC Forest Week 2023 ingin menyampaikan kita dapat percaya produk hasil hutan yang telah berlabel FSC telah lulus serangkaian audit. Tujuannya mempertahankan keberlangsungan hidup mahluk hidup mulai dari pepohonan, satwa, dan masyarakat adat.” ujar Manager Komunikasi dan Marketing FSC Indonesia Indra Setia Dewi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Agustus 2023.FSC Forest Week pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil dijalankan diseluruh dunia dengan sangat baik. Pada 2022, FSC Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya. Khususnya pada digital campaign melalui social media, sehingga menjadikan program FSC Forest Week 2022 di Indonesia mendapat peringkat satu terbaik.Oleh sebab itu, beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya akan dilakukan kembali pada tahun ini. Adapun rangkaian kegiatan programnya adalah sebagai berikut• FSC Forest Week 2023 Fun Selfie Contest• FSC Forest Week 2023 Video Creative Contest• FSC Forest Week 2023Song Contest• Launching FSC Forest Week Theme Song 2023• SEMINAR Sustainable Initiative 2023• WEBINAR FSC Forest Week 2023Sustainability Manager of Tetra Pak Indonesia & Singapore Reza Andreanto mengatakan, kegiatan ini mengingatkan kembali Tetra Pak akan kewajibannya untuk memastikan hutan dunia dikelola dengan tetap mempertimbangkan sosial, kelestarian alam, dan ekonomi."Kami bangga untuk terus-menerus berkolaborasi dengan FSC Indonesia dan IRCOMMuntuk meningkatkan kesadaran tentang FSC Label pada kemasan karton," kata Reza.Sementara itu, Direktur Utama IRCOMMNorton Capital Isra Ruddin mengatakan pihaknya semakin tertantang alam melaksanakan berbagai macam kegiatan dan program. Khususnya dalam memberikan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat akan pentingnya label FSC bagi kehidupan sehari-hari."Kami yakin dengan beberapa bidang bisnis lintas industri yang kami tekuni saat ini dapat lebih memperkaya cara mengkampanyekan label FSC di Indonesia," kata Isra.