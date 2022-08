Farm to Table dan Maporina Hadirkan Pameran Buah dan Sayur Lokal Nan Segar

(Aeon Mall BSD City hadirkan Farm to Table yang menyajikan shopping experience yang unik dengan bertemu langsung dengan para petani lokal, berbelanja buah dan sayur segar dan mengenal microgreen serta aquaponic. Foto: Dok. Istimewa)

Di momen yang sangat spesial yaitu perayaan HUT ke-77 RI , beragam acara dilakukan. Hal ini juga termasuk pameran buah serta sayuran lokal yang segar. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik karena tentu saja kita menginginkan hasil panen petani dalam negeri yang berkualitas.Dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat selama pandemi covid-19 , hal ini ditangkap dengan sangat baik oleh Aeon Mall BSD City yang menggelar rangkaian acara “77 Aku Cinta Indonesia” dengan salah satu agendanya adalah Farm to Table.Acara ini bekerja sama dengan MAPORINA (Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia). Acara ini menyajikan pameran buah dan sayur lokal segar serta beragam produk pertanian lainnya yang berlangsung sejak 5 hingga 21 Agustus 2022.Fariyanto Nickholas Sonda selaku Direktur PT. Amsl Indonesia, menyatakan, “Di tahun ini, kami kembali menyelenggarakan acara Farm to Table yang menyajikan beragam buah dan sayur dari petani lokal. Kami ingin memberikan wadah bagi para petani lokal untuk dapat memasarkan hasil pertaniannya yang kualitasnya tidak kalah dengan produk impor.""Selain itu, kami ingin mengajak pengunjung untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi cukup buah dan sayur. Terlebih, di masa pandemi saat ini pengunjung harus ekstra ketat dalam menjaga kesehatan,” tambah Fariyanto.Selain beragam buah dan sayur segar, produk pertanian lain yang dapat dijumpai di Farm to Table adalah microgreen dan aquaponic. Kedua produk pertanian ini merupakan bentuk dari urban farming yang memanfaatkan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau sehingga cocok dilakukan di perkotaan karena hanya membutuhkan sedikit lahan dan bisa menggunakan peralatan sederhana.Farm to Table diselenggarakan di Main Atrium lantai dasar yang disulap menjadi indoor garden lengkap dengan booth buah dan sayur segar serta beragam tanaman hias dan herbal. Kamu dapat langsung memilih berbagai produk pertanian lokal tersebut serta mendapatkan edukasi mengenai urban farming dari ahlinya.“Meski pun di masa pandemi ini Aeon Mall BSD City sudah kembali menggelar acara, kami tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan para peserta Farm to Table untuk memakai masker selama berada di area Main Atrium. Hal ini kami lakukan agar pengunjung yang datang ke Farm to Table tetap merasa aman dan nyaman,” lanjut Fariyanto.Johannes Ivan selaku Assistant Manager Operation Aeon Mall BSD City menyatakan, “Di bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Kemerdekaan Indonesia ini, kami turut memeriahkan dengan banyak program belanja khusus untuk pengunjung setia kami.""Ada program ‘Pedjoeang Belandja’, pengunjung bisa mendapatkan cash voucher Ramen Village – Food Culture senilai Rp50 ribu dengan minimal belanja Rp770 ribu. Tak ketinggalan, ada dua program belanja yang berlaku khusus di Food Carnival, yaitu ‘Merdeka Happy Tummy’ dan special di tanggal 17 Agustus saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, akan ada ‘Belandja Tak Gentar’ yang menawarkan cashback 100 persen,” tambah Johannes.“Kami berharap, pengunjung setia Aeon Mall BSD City bisa datang ke Farm to Table dan merasakan shopping experience yang unik dengan bertemu langsung dengan para petani lokal, berbelanja buah dan sayur segar serta tentu saja bisa mengikuti beragam program belanja yang kami hadirkan. Selain itu, kami juga ingin mengedukasi pengunjung setia kami untuk bisa menerapkan gaya hidup yang sehat,” pungkas Johannes.