Tatjana Saphira Bangga Jadi Juri dalam Rangkaian Acara Cleoversary

(Dalam acara Cleoversary juga menggelar talkshow seputar domestic cat issue, dengan bintang tamu Tatjana Saphira. Foto: Dok. Istimewa)

(Ahmad Fachrur Rivai selaku CPPETINDO Business Unit Head mengatakan, "Cleo juga yakin bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar bisnis semata, namun bisa menjadi sebuah perjalanan yang melibatkan hati, sehingga bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar." Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Bagi kamu yang belum suka memelihara hewan peliharaan di rumah mungkin bisa membaca ini dulu, yaitu manfaat memelihara hewan peliharaan di rumah. Dalam tinjauan dr. Kevin Adrian dari Alodokter disebutkan bahwa salah satu manfaat yang didapatkan dengan memelihara hewan peliharaan adalah dapat meredakan stres.Bermain bersama hewan peliharaan bisa membuat kamu senang dan melupakan sejenak masalah yang ada. Hal ini disebabkan adanya peningkatan hormon dopamin dan serotonin di otak saat kamu merasa bahagia. Dengan demikian, stres yang dialami pun akan mereda.Selain itu, memelihara hewan juga bisa mengatasi rasa sepi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan psikologis , seperti depresi, terutama bagi kamu yang tinggal sendirian. Berbagai riset telah membuktikan bahwa ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari memelihara hewan. Namun, di sisi lain, hewan peliharaan yang tidak dirawat dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan.Dan salah satu penunjangnya yaitu makanan yang sehat. Salah satu merek makanan kucing buatan dalam negeri yaitu Cleo, yang diproduksi oleh PT Centralwindu Sejati atau yang lebih dikenal dengan CPPETINDO menggelar Cleoversary sebagai acara puncak ulang tahun Cleo yang ke-4.Salah satu bintang tamu yaitu Tatjana Saphira yang juga pencinta kucing. “Aku senang deh bisa ikut di acara Cleoversarynya Cleo yang ke-4, buat aku yang punya 2 ekor kucing (Gogo & George) seneng banget pastinya bakal ketemu temen cat owner lainnya, tukar cerita dan pengalaman juga.""Bangga juga dikasih kepercayaan untuk jadi juri di salah satu sesi acaranya, yaitu Cleo’s Next Top Model, bakal seru liat kucing dan ownernya lomba catwalk dan photo shoot. Thak you Cleo!" tambah artis cantik ini. Pada acara ulang tahun kali ini, Cleo membuat serangkaian kegiatan dan acara yang melibatkan para stake holder dalam rangka berkembang bersama dan membangun ekosistem di pet food industry yang saling mendukung.Puncak acara Cleoversary digelar di Ballroom Artotel TS Suites Surabaya, dengan beragam acara yaitu pemaparan terkait milestone empat tahun program kerja Cleo beserta rencana-rencana Cleo di tahun berikunya. Cleo juga memberikan apresiasi kepada para business partner seperti Distributor dan Agen yang selama 4 tahun ini membantu Cleo semakin berkembang.Selain itu Cleo juga menggelar talkshow seputar domestic cat issue, dengan bintang tamu Tatjana Saphira yang juga akan menjadi juri untuk cat fashion show dan cat photoshoot pada kegiatan Cleo’s Next Top Model.Pada Cleoversary yang ke 4 ini juga vaksin dan steril gratis di 10 Kota di Indonesia bekerja sama dengan pet shop partner Cleo.Tidak hanya itu, Cleo juga meluncurkan website sebagai platform adopsi kucing untuk mempertemukan kucing dengan pemilik dan rumah baru yang lebih layak. Program ini dibungkus dalam tajuk 3CP atau Cleo Cat Care Program yang juga diluncurkan pada acara puncak Cleoversary di Surabaya.Program ini bekerja sama dengan beberapa Shelter sebagai salah satu partner penyedia informasi dan tempat untuk mendapatkan hewan peliharaan khususnya kucing yang tersedia untuk diadopsi. Nantinya para cat lovers atau pun pencinta hewan bisa melakukan adopsi dengan mengakses laman Cleocatcare.com secara gratis.Selebrasi dalam rangkaian Cleoversary yang ke 4 kali ini juga berkolaborasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kerja sama ini membuahkan Cleo Special Package. Paket yang dibuat adalah Produk Cleo dilengkapi dengan buah karya berupa kalung kucing hasil dari teman-teman HWDI.Ahmad Fachrur Rivai selaku CPPETINDO Business Unit Head mengatakan, “Keseriusan CLEO di dalam industri pet food ini, didasari dengan semangat yang tinggi. Teruji di kala pandemi kami tetap bertumbuh dan sustain berkat dukungan kolaborasi bersama seluruh ekosistem pendukung seperti Pet Shop, Agents, Pet Experts, dan Communities.""Hal ini membuat Cleo lebih percaya diri agar bisa lebih dikenal, dan menjadi pilihan terbaik bagi kucing kesayangan. Cleo juga yakin bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar bisnis semata, namun bisa menjadi sebuah perjalanan yang melibatkan hati, sehingga bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar khususnya pada Pet Industri”. Ujar pria yang akrab dipanggil Alul ini.