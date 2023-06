Global Month of Purpose Kontribusi Nyata Lestarikan Lingkungan

(Dalam program Global Month of Purpose 2023, selain menjadi relawan dalam dua program Casa Herbalife, Herbalife juga berkolaborasi dengan Perusahaan Sosial Plastic Bank untuk membangun pemahaman mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Lebih dari 200 karyawan dan member independent Herbalife terlibat dalam kegiatan sosial "Global Month of Purpose" (GMP). Kampanye ini digelar oleh Herbalife, perusahaan kesehatan dan gaya hidup serta komunitas terkemuka.Dalam program GMP yang berlangsung selama Mei - Juni 2023, karyawan Herbalife Indonesia menyisihkan waktu antara 4 hingga 16 jam selama periode tersebut untuk menjadi relawan dengan mengadakan kegiatan sosial di lima kota; Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, dan Makassar.Senior Director and General Manager Herbalife Indonesia, Andam Dewi mengatakan program “Global Month of Purpose" bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan dan memberi independen untuk berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.“Hingga Juni 2023, total dalam 860 jam telah dihabiskan oleh lebih dari 200 karyawan dan memberi independen untuk menjadi relawan dalam berbagai kegiatan sosial, dan kami berharap kontribusi kecil hari ini dapat memiliki dampak positif pada masyarakat kurang beruntung dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia," ujar Andam Dewi.Sebagai informasi, Program GMP merupakan inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) dalam bentuk karyawan dan member independen Herbalife terlibat secara sukarela dalam kegiatan sosial seperti mendukung masyarakat dan anak-anak kurang beruntung dalam kegiatan olahraga, pemberian nutrisi, dan program keberlanjutan lingkungan.Kegiatan yang melibatkan karyawan dan member independen sebagai relawan dalam program ini, berupa pelatihan olahraga dan sarapan sehat yang dilakukan di dua program Casa Herbalife di Pondok Kasih Agape dan Rumah Autis.Para relawan juga dilibatkan dalam program donor darah, memberikan bantuan kepada masyarakat kurang beruntung, dan membersihkan pantai Anyer serta lingkungan kantor dari sampah plastik."Herbalife berkomitmen untuk terus berkontribusi secara sosial melalui program-program CSR kami, melalui kampanye program Global Month of Purpose ini, kami mendorong karyawan untuk selalu menumbuhkan inisiatif dan antusiasme untuk selalu memberikan dukungan kepada masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan, serta berkontribusi dalam melestarikan lingkungan dengan mengurangi sampah plastik," beber Andam.Dalam program GMP tahun ini, selain menjadi relawan dalam dua program Casa Herbalife, Herbalife juga berkolaborasi dengan Perusahaan Sosial Plastic Bank untuk membangun pemahaman mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia.Bersama dengan Plastic Bank, karyawan Herbalife memiliki kesempatan untuk mengunjungi komunitas pengumpul sampah plastik, untuk menghabiskan waktu bersama-sama dalam ekosistem Plastic Bank yang terhubung langsung dengan komunitas pengumpul sampah plastik di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.