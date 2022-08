Apresiasi Seller Setia, Anteraja Beri Penghargaan Atas Pengiriman Tertinggi

(Anteraja juga melakukan berbagai upaya lain guna memberikan layanan yang optimal. Foto: Dok. Instagram/anteraja.id)

(yyy)

Perusahaan jasa pengiriman barang berbasis teknologi, Anteraja berhasil mencatat peningkatan pengiriman lebih dari 30 persen dalam Program Apresiasi Seller Setia. Program ini diadakan untuk mengapresiasi loyalitas seller dari platform Shopee yang diikuti lebih dari 500.000 seller dari seluruh Indonesia.Melalui program yang berjalan pada kuartal 2 tahun 2022 ini, Anteraja memberikan penghargaan kepada sejumlah seller dengan nilai angka pengiriman tertinggi selama periode program berlangsung.Avoskin Official Store terpilih sebagai pemenang utama, berhasil membawa pulang hadiah grand prize berupa satu unit mobil Hyundai Creta. Posisi selanjutnya diraih oleh Toko Online Lapakbewok yang mendapatkan hadiah berupa satu unit Yamaha Nmax dan Toko Online Aerostreet yang memperoleh hadiah iPhone 13.“Kami mengucapkan selamat bagi para pemenang. Anteraja berharap selain menjadi ajang apresiasi bagi para seller setia, program ini sekaligus memotivasi teman-teman seller untuk terus mengembangkan bisnis bersama Anteraja," tutur Handy Widiya selaku Deputy Director Anteraja.Sementara, Yolanda Prabandini selaku Corporate Secretary dari Grup Avo mengungkapkan bahwa dengan adanya program ini atas nama brand dapat berkenalan lebih jauh dengan seller lainnya maupun Anteraja."Untuk kedepannya dengan adanya pertemuan ini kami dapat membangun kolaborasi bersama sehingga kita sebagai sesama brand anak bangsa dapat bertumbuh dan berkembang bersama." ujar Yolanda.Sejalan dengan misinya untuk aktif mendukung UMKM Indonesia, Anteraja berkomitmen untuk terus menghadirkan program menarik lainnya. Tak hanya melakukan ekspansi layanan dari segi bisnis, Anteraja juga berproyeksi menjadi wadah untuk terus mengembangkan UMKM."Saat ini kami sedang menyiapkan serangkaian program kolaborasi bermanfaat untuk pemberdayaan UMKM Indonesia. Di antaranya peningkatan mutu layanan melalui perolehan sertifikasi ISO 9001, penambahan layanan cold-chain melalui produk Anteraja Frozen dan pengembangan opsi layanan pembayaran baru melalui fitur Payment on Delivery (PayOD). Dalam aspek pertumbuhan bisnis, Anteraja membidik target jumlah pengantaran sebesar 1,5 juta paket per hari hingga akhir tahun 2022," pungkas Hendy.