Digitalisasi Taman Rekreasi di Indonesia Gandeng GEM Solution by GOERS

(Sammy Ramadhan dan Hans Manansang menandatangani kerja sama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk digitalisasi wisata rekreasi. Foto: Dok. Istimewa)

Pandemi membawa era baru. Selain kita menjadi 'akrab' dengan 3M, juga berbagai kehidupan akrab dengan digital. Dan salah satunya adalah penggunaan teknologi untuk kehidupan sehari-hari.Menyusul melandainya pandemi di Indonesia, sektor pariwisata yang terkena dampak langsung mulai menggeliat. Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPP PUTRI) pun kembali merapatkan barisan dengan menghadirkan banyak program baru.Salah satu program terbaru adalah menggandeng mitra teknologi untuk membantu anggotanya memanfaatkan teknologi digital. “Kemitraan DPP PUTRI dengan GEM Solution by GOERS ini didorong dalam rangka PUTRI mendukung anggotanya untuk menyambut perkembangan teknologi, dan salah satunya dengan digitalisasi wisata rekreasi yang mereka kelola," ungkap Hans Manansang, Ketua DPP PUTRI."Karenanya, kami merasa kemitraan dalam hal teknologi sangat dibutuhkan untuk pengembangan, efisiensi dan kemajuan secara teknologi bagi anggota kami. Hal ini juga sesuai dengan amanah dari Pak Menteri Sandiaga Uno agar pengelolaan destinasi wisata harus ditunjang dengan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman dan berkualitas,” tambah Hans lagi.Lebih lanjut Hans mengatakan bahwa masih ada anggapan bahwa digitalisasi tempat wisata itu butuh investasi yang besar. Padahal, dengan sistem kemitraan yang dirancang oleh DPP PUTRI dan GEM Solution by GOERS, dana investasi yang dibutuhkan untuk penggunaan teknologi digital bisa diminimalkan.GEM Solution by GOERS adalah solusi teknologi terintegrasi untuk manajemen pengelolaan reservasi, kunjungan dan ticketing bagi destinasi wisata-rekreasi. Lini business-to-business dari GOERS ini telah bekerja sama dengan lebih dari 50 destinasi wisata-rekreasi di Indonesia.“Kami sangat senang dapat menjadi mitra teknologi DPP PUTRI. Melalui kemitraan ini, kami ingin mematahkan anggapan bahwa mendigitalisasi destinasi wisata itu sulit dan mahal. Dengan sistem manajemen pengelolaan digital yang terotomasi, pengelola destinasi wisata-rekreasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen pengelolaan dengan investasi yang minim dan independen. Selain itu, pengontrolan venue dapat dilakukan dari jarak jauh,” ungkap Sammy Ramadhan, Co-founder & CEO, GOERS.Kolaborasi teknologi ini membuka peluang untuk mengintegrasikan data-data dari tempat rekreasi agar data dapat terverifikasi, teranalisa dengan baik dan meminimalisir kebocoran pengelolaan. Data yang terkumpul nantinya dapat menjadi acuan dalam membuat keputusan bisnis untuk menambahkan revenue dan mengurangi kerugian.GEM solution by GOERS memberikan free trial sistem pengelolaan tiket digital bagi tempat rekreasi anggota PUTRI. Asosiasi ini gencar mengingatkan anggotanya untuk segera beralih dari sistem ticketing manual yang memiliki banyak kekurangan.Misalnya, sistem manual rentan terjadi kebocoran data dan keuangan karena human error, kebocoran kunjungan karena pemalsuan tiket, keterbatasan dalam sistem pembayaran cashless, monitoring pengunjung, serta ketergantungan dengan pihak ketiga, seperti sales channel.“Karena implementasi sistem digital ini sangat terjangkau, anggota PUTRI sebagai pengelola venue bisa mengalokasikan dana yang ada untuk hal lain. Misalnya, untuk sales, marketing atau pengembangan bisnis. Jadi, zero expense untuk mendigitalisasi destinasi wisata,” tegas Hans.PUTRI saat ini menjadi rumah bagi sejumlah destinasi wisata unggulan Indonesia, seperti Taman Laut Bunaken, Lombok Wildlife Park, Taman Impian Jaya Ancol, Jawa Timur Park, Museum Keraton Yogyakarta.Saat ini anggota PUTRI ada 17 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.“PUTRI memiliki peran besar dalam memajukan dunia pariwisata Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi primadona pariwisata yang unggul di Asia. Bersama-sama DPP dan DPD PUTRI, mari kita membangun kolaborasi yang apik agar pencapaian destinasi wisata menjadi pendorong ekonomi kreatif dapat tercapai,” pungkas Sammy.