Curhat Aldi Taher Soal #dimodalin Bisnis Kuliner Lokal dan Kuliah di Harvard

(Aldi Taher saat berada di booth Adira Finance Jakarta Fair Kemayoran. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Postingan Aldi Taher atau yang lebih dikenal sebagai seorang aktor, komedian, dan penyanyi sempat menyita perhatian dan kehebohan netizen beberapa waktu lalu di Instagram.Dalam unggahannya, Aldi mengatakan ingin fokus membuka franchise usaha makanan lokal Indonesia seperti rujak cingur, rujak bebeg, rujak petis, rujak cireng, dan rujak lainnya.Disamping membuka franchise usaha rujak, dirinya juga mengatakan ingin melanjutkan studi di Harvard. Sayangnya, modal menjadi penghalang kedua cita-citanya tersebut.Keinginan Aldi Taher ini di 'notice' oleh Adira Finance untuk menawarkan salah satu produknya yaitu #diModalin. Dwi Setyadi Nugroho, Head of Retention Adira Finance mengatakan Adira Finance selalu support sahabat dalam berbagai hal, termasuk support untuk modal usaha. Tidak hanya membantu soal pembiayaan otomotif saja, modal usaha pun bisa kami bantu."Program pinjaman dana multiguna #diModalin, terdiri atas beberapa kategori di antaranya: diModalin Nikah, diModalin liburan, diModalin lahiran, diModalin Pendidikan, sampai diModalin renovasi rumah juga bisa," tutur Dwi.Untuk membuktikan pernyataan Adira, Aldi Taher pun akhirnya ditantang untuk mengunjungi booth Adira Finance di salah satu event tahunan Jakarta yaitu Jakarta Fair Kemayoran 2023. Kedatangan Aldi Taher mengejutkan para pengunjung, terlebih lagi saat dirinya menunjukan aksi hebohnya di panggung sambil membawakan cover lagu dari Coldplay dan Oasis, serta lagunya sendiri yang berjudul “Nissa Sabyan I Love You So Much”.Setelah penampilannya itu viral dibicarakan oleh banyak orang, ternyata Aldi Taher kerap mengajukan beberapa pertanyaan ke salah satu perwakilan di sana bagaimana cara kerja produk #diModalin dari Adira Finance ini bisa menjadi solusi modal untuk franchise usahanya dan studinya.Dwi menjelaskan Kredit Multiguna Jasa ini terdiri dari Fasilitas Pinjaman Dana dan Kredit Multiguna/Jasa. Fasilitas Pinjaman Dana adalah kredit multiguna dengan jaminan BPKB kendaraan Motor/Mobil untuk memenuhi kebutuhan Konsumen yang bersifat konsumsi (non-produktif) seperti: biaya renovasi rumah, wisata/perjalanan, pendidikan, kesehatan, dan Kenduri (perayaan, sunatan,kelahiran,dll) dengan pencairan dana langsung ke konsumen."Sementara, Kredit Multiguna/Jasa adalah pembiayaan berbagai kebutuhan dan jasa konsumsi (non-produktif) seperti paket wisata/perjalanan, paket kursus/Pendidikan, kebutuhan renovasi rumah, pengobatan, kesehatan, atau kenduri (paket pernikahan, sunatan, dll) dari berbagai mitra penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dan atau yang tidak bekerja sama dengan Adira Finance. Pembiayaan ini menggunakan jaminan BPKB kendaraan Motor/Mobil," jelasnya.Mendengar penjelasan tersebut, Aldi Taher mengungkapkan program multiguna #diModalin sangat membantu dan memudahkan warga Indonesia dalam mensupport modal usaha dan studi bagi orang-orang kayak saya."Bahkan prosesnya yang cepat, jaminan BPKB yang aman, dan ada cash backnya yang menguntungkan benar-benar menjadi nilai plus bagi saya. Jadi, soal biaya usaha franchise Insya Allah gak perlu khawatir lagi, kan udah #diModalin," pungkasnya.