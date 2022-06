Rich Music Umumkan Festival Musik Cadas DistorsiKERAS dan Film Dokumenter Musik Bawah Tanah

(ASA)

Rich Music mengumumkan akan menyelenggarakan festival musik bertajuk DistorsiKERAS Magnumentary, pada akhir 2022 di Jakarta, sebagai wujud penghormatan bagi kancah musik cadas di Indonesia.Sejauh ini mereka belum mengumumkan informasi lebih lanjut terkait lokasi, tanggal, dan penampil. Tetapi, mereka menggadang festival ini dengan jargon "the loudest and heaviest festival ini Indonesia."Lebih lanjut Mochamad Andika selaku Direktur Rich Music mengatakan bahwa festival musik DistrosiKERAS memiliki keunikan tersendiri dibanding festival musik lain."Kalau di skena musik keras ada studio show, yaitu menonton band di studio. Kami ingin menghadirkan experience seperti itu di festival ini, biar penonton tahu roots-nya musik underground seperti itu. Experience itu yang akan kita bawa buat teman-teman," jelas Andika, dalam jumpa pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Juni 2022.Selain akan menggelar festival, Rich Music tengah menggarap serial film dokumenter yang mengangkat kancah musik cadas dari tiga kota di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Sukabumi, dan Tangerang. Serial dokumenter ini diberi judul Gaung Cadas: Magnumentary of Heavy Music. Proyek dokumenter ini digarap oleh Iman Rahman Angga Kusumah alias Kimung, dan Addy Gembel."Banda Aceh kualitas musiknya luar biasa. Daerah yang pernah mengalami konflik, pernah menjadi Daerah Operasi Militer, kemudian juga mengalami bencana alam tsunami. Hal itu sedikit banyak memberi dampak, juga bagaimana musik cadas bersinergi dengan hukum syariah," jelas Kimung.Sejauh ini, Rich Music belum mengumumkan tanggal resmi perilisan serial dokumenter Gaung Cadas itu.