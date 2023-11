BerSEAnergi, PIS Tumbuhkan Kecintaan Ekosistem Laut pada Anak Sekolah Dasar di Bali

(Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali melanjutkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “BerSEAnergi untuk Laut” di SD No. 3 Tuban, Kabupaten Badung, Bali.SD No 3 Tuban merupakan sekolah ke-5 yang menjadi lokasi program TJSL tersebut, di mana program dijalankan dalam bentuk dukungan literasi kelautan. Dukungan ini terdiri dari bantuan alat-alat pendukung kegiatan belajar mengajar untuk 218 siswa, pemberian 100 buku tematik kelautan, renovasi kelas dan perpustakaan termasuk perlengkapannya.Dalam pelaksanaan kegiatan ini, para pekerja PIS berkolaborasi bersama Persatuan Wanita Patra (PWP) PIS tingkat pusat turut serta menjadi relawan mengajar dalam kelas interaktif dan membacakan buku tentang biota laut bagi siswa sekolah.Manager Stakeholder Management PIS, Vega Pita menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan indeks literasi pada umumnya dan literasi kelautan secara khusus, mengingat Indonesia merupakan negara maritim di mana 70 persen wilayahnya adalah lautan."Sebagai perusahaan dengan wilayah operasi sebagian besar mencakup laut, PIS berkomitmen untuk mendukung kelestarian ekosistem laut, salah satunya dengan cara memberikan edukasi kelautan. Edukasi ini mencakup pengetahuan pengaruh laut terhadap manusia dan sebaliknya. Dengan menjaga keberlanjutan laut, kita mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia", ujar Vega.Sementara, Kepala Sekolah SD No. 3 Tuban Ni Made Sukarini menyambut positif atas dukungan PIS terhadap program ini serta mengajak para siswa di sekolah ini untuk memahami akan pentingnya pengetahuan tentang laut."Saya sangat mengapresiasi PIS memilih sekolah kami sebagai tempat pelaksanaan Program BerSEAnergi untuk Laut ini. Saya pun mengajak para siswa di sekolah ini untuk memahami akan pentingnya pengetahuan tentang laut dan berharap anak-anak usia sekolah dapat mulai peduli terhadap lingkungan laut mengingat lokasi sekolah ini termasuk lokasi pesisir laut", ungkap Ni Made.Inisiatif “BerSEAnergi” untuk Laut yang merupakan bentuk TJSL PIS yang terintegrasi dan bertujuan untuk mendukung kelestarian laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini mencakup kegiatan literasi, pemberdayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat pesisir, coastal clean up, hingga konservasi biota dan ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang dan hiu paus. Inisiatif ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) utamanya poin 4 terkait pendidikan dan poin 14 menjaga ekosistem laut.Perlu diketahui, sebelumnya PIS telah memberikan bantuan di 4 (empat) sekolah berupa renovasi perpustakaan, perlengkapan belajar mengajar, serta ratusan buku tematik kelautan dengan total penerima manfaat sebanyak 1.409 siswa.