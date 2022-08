Cerita Unik Ibu Supini Berangkat Umroh

(Ibu Supini, ART yang beruntung berangat umroh yang didaftarkan oleh Gledis Claudia beserta dengan peserta lainnya. Foto: Dok. Istimewa)

Salah satu pemenang non-Muslim berangkatkan ART-nya

Bagi umat muslim salah satu keinginan terbesar adalah mendatangi Tanah Suci Makkah. Dan tentu saja ini menjadi perjalanan bermakna karena berziarah ke Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya dan lainnya.Dan program undian Berkah Kejutan Umroh gelombang 2 dari MS Glow berhasil menerbangkan karyawan, dengan dua brand ambassadornya yaitu Mawar Dimas dan Larissa Chou.“Program Berkah Kejutan Umroh MS Glow adalah suatu bentuk penghargaan kami kepada konsumen setia MS Glow dan kami gelar dalam tiga gelombang. Untuk mereka yang belum beruntung pada gelombang satu dan dua, masih ada kesempatan untuk mengikuti undian gelombang tiga,” kata Shandy Purnamasari, founder MS Glow.Undian Berkah Kejutan Umroh MS Glow gelombang dua dilakukan secara live melalui akun Instagram @msglowbeauty pada 25 Juli 2022 dan dihadiri oleh Mawar Dimas serta Larissa Chou. Peserta undian adalah mereka yang telah mengirimkan formulir pendaftaran selama periode 21 Mei hingga 21 Juli 2022.Ada cerita menarik dalam program ibadah umroh ini, yaitu ada salah seorang pemenang yang beragama non-Muslim, tetapi ia mendaftar karena ingin memberangkatkan Umroh Asisten Rumah Tangganya yang sudah bekerja untuknya selama bertahun-tahun.“Awalnya saya beli produknya. Setelah itu saya penasaran tentang ingredientsnya. Kebetulan pas dilihat ada QR Codenya. Pas discan ternyata kok muncul undian Umroh MS Glow," buka Gledis Claudia, salah satu pemenang undian Umroh asal Semarang yang mendaftarkan Supini, ART-nya untuk berangkat Umrah."Awalnya saya mikir kan saya non-Muslim ya? Tapi saya keinget oh iya ada Mbak Pini (Ibu Supini, ART). Ya udah akhirnya saya iseng daftarin Mbak Pini. Eh ternyata menang!” beber Gledis.“Sangat senang sekali. Enggak nyangka. Padahal Non (panggilan untuk Gledis) kan orang Nasrani, kok mau-maunya mendaftarkan saya. Pokoknya enggak bisa berkata-kata. Terima kasih sekali untuk Non Gledis. Karena Umroh ini menjadi perjalanan doa saya selama ini, dan alhamdulillah terkabul. Saya berharap semoga apa yang menjadi segala urusan dari non Gledis bisa diberikan kemudahan,” imbuh Ibu Supini.Mawar Dimas juga mengatakan ia senang karena mengajak sang ibu untuk ikut umroh. “Ini ibadah Umroh saya yang pertama dan saya mengajak ibu saya. Senang sekali bisa berangkat bersama Larissa dan teman-teman dari MS Glow. Selain mempersiapkan semua dokumen serta persyaratan kesehatan, saya juga mempersiapkan mental secara matang supaya ibadah umroh ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah,” papar Mawar Dimas.Sama halnya dengan Mawar, Larissa juga mengatakan hal yang senada. “Alhamdulillah ini pengalaman ketiga aku ke Tanah Suci. Tapi kali ini bakal jadi pengalaman yang beda banget karena kali ini aku bisa dapet kesempatan ke Tanah Suci bersama dengan Yusuf (putra Larissa),” terang Larissa.Untuk kamu yang juga ingin ikutan, bisa pantau akun Instagram resmi @msglowbeauty yang terus diupdate. Siapa tahu kamu bisa berangkat di gelombang tiga yang sudah dimulai pada 6 Agustus dan akan ditutup pada 6 Oktober 2022 nanti. Selamat mencoba ya!