3 Berita Terpopuler Gaya: Tren Para Artis Adopsi Spirit Dolls Hingga Cara Alami Turunkan Kadar Kolesterol

(Jangan terkecoh ya, boneka ini memang mirip dengan bayi asli. Kamu bisa melihatnya lebih banyak di laman mereka. Foto: Dok. Instagram Babyclon/@babyclon_oficial)



Tren para artis memang selalu menjadi pusat perhatian. Kali ini sedang in 'mengadopsi' boneka yang mirip dengan bayi. Sederet artis seperti Ivan Gunawan , Celine Evangelista, Ruben Onsu, Soimah, hingga Nora Alexandra bahkan sampai memiliki dua hingga tiga boneka yang biasa disebut dengan spirit doll.Dinukil dari berbagai sumber, boneka ini bernama BabyClon. BabyClon adalah boneka kloning bayi produksi perusahaan Clon Factory di Kota Leioa, Spanyol Basque. Pembuatan BabyClon cukup rumit dan memakan waktu.Para seniman memulainya dengan membuat patung dari plastisin yang sangat keras agar bisa memahat lebih rinci. Proses ini butuh waktu dua bulan. Setelah patung siap, dibuatlah cetakan dengan kombinasi fiberglass dan aluminium.Menurut Cristina, perawatan BabyClon mudah karena cukup dibersihkan satu tahun sekali. Jika dirawat dengan baik, ia bilanh BabyClons bisa bertahan sampai 30 tahun! Harga standar dibanderol sekitar Rp15 juta sampai 30-an juta. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 2 Januari 2022:Adopsi spirit dolls atau boneka arwah saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ditambah lagi para artis yang ikut mengadopsi boneka arwah, menjadikan ini sebagai tren baru di awal tahun 2022. Bahkan sejumlah artis secara terbuka mengakui sedang mengasuh spirit doll seperti halnya anak sendiri.Adapun beberapa artis yang mengadopsi spirit doll itu di antaranya, Ivan Gunawan, Sarwendah, Celine Evangelista, Nora Alexandra, Soimah. Dan layaknya merawat bayi manusia, para artis pun kerap membagikan aktivitas mereka bersama boneka bayi yang diadopsinya.Bahkan, Igun, begitu Ivan biasa disapa, menyebut kalau spirit doll-nya adalah putra mahkota pewaris tahta pertamanya. Igun pun memberi nama bonekanya dengan sebutan Miracle Putra Gunawan atau baby Eqqel.Selengkapnya klik di sini Kasus covid-19 varian Omicron semakin meningkat. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan luar negeri untuk mencegah penularan virus covid-19 varian Omicron. Pasalnya kasus Omicron yang saat ini ada di Indonesia kebanyakan berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.Berdasarkan WHO HQ. Enhancing readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States. 23 December 2021 disebutkan varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat daripada varian Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas.Di Inggris, tingkat keparahan varian Omicron menyebabkan 29 kematian. Estimasi risiko masuk perawatan gawat darurat Omicron 15-25 persen lebih rendah dibandingkan Delta. Estimasi risiko hospitalisasi (rawat inap 1 hari atau lebih) akibat Omicron 40-45 persen lebih rendah.Selengkapnya klik di sini Kolesterol memiliki banyak fungsi penting, seperti membantu menjaga dinding sel fleksibel dan diperlukan untuk membuat beberapa hormon. Seperti lemak, kolesterol tak larut dalam air.Sebaliknya, untuk bergerak di sekitar tubuh, itu tergantung pada molekul yang disebut lipoprotein. Ini membawa kolesterol, lemak, dan vitamin yang larut dalam lemak dalam darah.Berbagai jenis lipoprotein memiliki efek yang berbeda pada kesehatan. Misalnya, kadar lipoprotein densitas rendah (LDL) yang tinggi menghasilkan timbunan kolesterol di dinding pembuluh darah. Nah, apa saja bahan alami untuk menurunkan kadar kolesterol?Selengkapnya klik di sini