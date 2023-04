Aerputh Cari Model dan Bangun Ekosistem untuk Para Calon Pengusaha

Jadi, bagaimana caranya untuk bisa jadi model?

Dukungan bagi calon pengusaha merintis bisnis

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan kendaraan berpenumpang di Jakarta terus mengalami kenaikan yang konsisten. Sampai 2022, jumlah kendaraan berpenumpang di Jakarta tumbuh sebesar 6,32 persen menjadi 3,76 juta kendaraan. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2021 yang tumbuh sebesar 5 persen.Dan hal ini dibidik oleh sebuah brand minuman Aerputh.id yang sengaja meletakkan billboard kosong di pinggir jalan utama di Jakarta untuk mencari model guna mengisi ruang iklan luar ruangnya yang kosong.Iklan billboard itu memberikan gambaran kalau brand di iklannya meminta bantuan ke setiap pengendara yang lewat untuk mereferensikan calon modelnya ke website brand minuman tersebut.Dengan tagline #LakuinBareng, cara perusahaan itu minta bantuan cari model via billboard bisa dibilang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Penyebabnya, strategi minta bantuan cari model itu bisa menggerakkan hati setiap orang yang lewat untuk mendaftarkan diri sebagai model dalam billboard besar tersebut.Persepsi masyarakat tentang menjadi model kerap terlalu kaku, seperti harus ganteng, cantik, hingga punya tinggi dan berat badan dalam ukuran tertentu. Hal itu wajar karena mayoritas model saat adalah yang tampil dengan syarat dan ketentuan tersebut.Namun, perkembangan zaman mengubah pola pandang tentang model. Terkadang, model tidak harus cantik atau ganteng yang umum, bahkan tidak perlu memiliki tinggi dan berat badan khusus. Hal terpenting dalam menjadi model adalah penampilan yang memiliki value serta percaya diri.Ingat dengan fenomena Citayam Fashion Week? bagaimana kekuatan viralnya para pemuda-pemudi Citayam yang berjalan di jalanan bak seperti lagi di catwalk. Tidak ada yang mempermasalahkan cantik atau gantengnya, maupun tinggi dan berat badan mereka. Semua orang justru ingin ke sana, melihat langsung, bahkan hingga berpartisipasi.Dari para pemuda-pemudi Citayam pun tidak mempermasalahkan jika ada kritik. Mereka benar-benar menjadi diri sendiri dan percaya diri. Untuk membangun kepercayaan diri itu, seorang model bisa terus berlatih di depan kamera hingga percaya diri dan menemukan value dalam dirinya.Jadi, Aerputh ini bukan sekadar jualan air mineral, tapi juga mendukung calon pengusaha untuk meraih sukses dalam merintis bisnisnya.Brand ini mendukung para calon pengusaha dengan tiga cara, yakni pertama, Kita-kita Juga, sebuah program yang mendukung calon pengusaha yang mau merintis bisnis dengan menjadikan produk Aerputh sebagai produk pertamanya.Kedua, Serunya Sama-sama, program mengajak meet up dengan para calon pengusaha untuk saling mendukung dan memberikan saran.Ketiga, Segarnya Terasa, produk air mineral kemasan yang berkualitas dikemas dengan proses yang higienis sehingga setiap konsumen bisa merasakan kesegarannya.Dengan tiga cara itu, Aerputh membangun sebuah ekosistem untuk para calon pengusaha untuk merintis bisnisnya agar terus berkembang. Apakah kamu tertarik?