Menparekraf Dukung Inovasi FAB demi Ekonomi Kreatif Indonesia

Fantastis Anak Bangsa (FAB) telah menginjak usia ke-10 tahun. Pada momen ini, FAB berharap bisa memberikan inovasi untuk membangkitkan ekonomi kreatif Indonesia.Dalam perayaan ulang tahun ke-10, FAB mengusung tema Press X to Start. Tujuannya, mengundang semua pihak untuk mulai membangun dan mengembangkan usaha kreatif anak bangsa di dalam platform bisnis FAB."Tema Press X to Start diambil dari analogi ketika kita diajak menekan tombol ‘X” untuk memulai sebuah game di dalam konsol video game," jelas Fritz B. Tobing - Chief Executive Officer sekaligus co-founder FAB.Sepuluh tahun lalu, FAB mengawali kiprahnya sebagai sebuah jaringan usaha periklanan, kemudian sejak setahun lalu bertransformasi menjadi sebuah platform bisnis kreatif.Platform bisnis kreatif pertama di Indonesia yang akan menjadi ekosistem bagi seluruh pemain dalam industri kreatif. Baik individu maupun korporasi, yang semuanya saling bersinergi dalam sebuah ekosistem yang inklusif.Setiap pelaku dan pengguna usaha kreatif yang ada di dalam platform bisnis FAB bisa mendapatkan berbagai bentuk dukungan dalam fase Perancangan, Peluncuran, Pelaksanaan, Pengembangan, Perluasan, bahkan Perbaikan dan Restorasi bisnis.Dukungan ini diberikan dengan mengedepankan keunikan yang dimiliki oleh setiap usaha dalam keahlian, tantangan maupun tujuan mereka. Sehingga platform ini bukan hanya mendorong terbentuknya sebuah ekosistem bisnis yang inklusif, tetapi juga memiliki impact yang menciptakan kesinambungan bisnis yang sangat besar dan luas.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh FAB. Baginya ini adalah bentuk tanggung jawab anak bangsa dalam menciptakan ekonomi yang berkesinambungan."Saya percaya FAB akan selalu memberikan kontribusi positif bagi ekonomi kreatif di Indonesia,” ucap Sandiaga dalam rekaman video ucapan ulang tahun ke-10 FAB.“Kami akan selalu mendukung semua inisiatif dan inovasi yang dilakukan anak bangsa untuk ekonomi kreatif di Indonesia," sambungnya.Tercatat selama 1 dekade terdapat 34 usaha yang telah melibatkan 20 ribu talent kreatif dalam membangun platform ini bersama 1,000 brand, 2,000 korporasi, serta melibatkan jutaan konsumen Indonesia.“Platform FAB ini adalah bentuk dari kedaulatan ekonomi kreatif yang diciptakan dari Anak Bangsa, oleh Anak Bangsa, untuk Anak Bangsa,” kata Fritz, alumni ITB - Swiss Polytechnic for Manufacturing.