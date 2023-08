Dijamin Seru! Ini Daftar 5 Lomba 17-an untuk Bapak-bapak

1. Panjat pinang

2. Futsal kenakan daster

3. Gigit koin

4. Tarik tambang

5. Merias istri

Hari Ulang Tahun ( HUT ke-78 Republik Indonesia sebentar lagi akan tiba! Perayaan ini identik dengan berbagai lomba yang dilakukan oleh para tetangga sekitar.Tradisi lomba 17 Agustus setiap tahun dilakukan secara serentak. Biasanya melibatkan teman-teman sekitar, seperti tetangga, teman kantor, murid sekolah, dan lainnya. Dalam satu minggu menjelang 17-an, penuh dengan ajang lomba.Lomba menjadikan masyarakat menjadi jalin silaturahmi. Selain itu, tubuh juga bergerak dan ini baik untuk kesehatan! Ada berbagai lomba yang biasa dimainkan oleh masyarakat, mulai dari klasik hingga modern.Pun, lomba tidak hanya diikuti oleh anak-anak dan ibu-ibu. Namun, bapak-bapak juga dapat mengikutinya! Lomba bisa membuat bapak-bapak aktif dalam bergerak dan mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar.Perlombaan bapak-bapak juga dinilai seru karena antuasiasme sekitar untuk mencapai kemenangan. Maka dari itu, sudah saatnya para bapak-bapak mengikuti lomba 17-an nanti!Bingung untuk memilih lomba apa? Berikut lima lomba yang cocok untuk bapak-bapak saat 17 Agustus nanti:Ingat bagaimana masyarakat dahulu berlomba-lomba mendapatkan hadiah di atas puncak dari perlombaan panjat pinang? Ya, itu sensasi keseruannya! Panjat pinang biasanya diikuti oleh orang dewasa.Caranya adalah siapkan batang pohon pinang atau sejenis yang kokoh dan telah dilumuri sesuatu yang cukup licin. Peserta juga perlu memanjat untuk sampai ke puncak demi mendapatkan hadiah yang tergantung di atas.Biasanya bapak-bapak yang mengikuti permainan ini, meski sebenarnya siapa saja bisa ikut. Namun, jika membandingkan masalah kekuatan, bapak-bapak lebih diutamakan.Lomba ini dimainkan secara tim. Cara bermainnya sama seperti futsal pada umumnya, yang membedakan adalah peserta menggunakan sarung atau daster. Meskipun pemainnya adalah bapak-bapak, Sobat Medcom tetap bisa memainkannya dengan daster agar lebih seru dan unik.Permainan ini mudah, tetapi harus siap kotor! Siapkan buah yang bulat seperti semangka atau melon, lalu dibolongkan untuk menaruh berbagai koin di sana.Namun, yang unik adalah buah tersebut dilumuri sesuatu yang bisa membuat wajah menjadi kotor, seperti cat tidak permanen. Lalu peserta akan gigit koin tanpa memegang apapun. Jadi, hanya gigit koin saja!Permainan siapa lebih kuat akan terlihat pada permainan tarik tambang. Caranya adalah siapkan tali tambang yang tebal. Lalu pastikan garis yang akan menjadi penentu untuk kemenangan. Masing-masing dari tim akan menarik sampai salah satunya melewati garis batas tersebut.Bapak-bapak mungkin tidak familier dengan make up. Saatnya untuk unjuk seberapa bisa sang suami merias istri! Make up perlu dipersiapkan dan tentunya sang istri harus bersedia didandani, ya.Merias istri dapat membuat keseruan satu sama lain, apalagi bagi bapak-bapak yang tidak pernah memegang make up sama sekali. Sobat Medcom jangan lupa coba!