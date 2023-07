3 Berita Terpopuler Gaya: Jajanan Serba Rp10 Ribu di Jakarta Fair Hingga Cara Tepat Turunkan Berat Badan

1. Jajanan Serba Rp10 Ribu di Jakarta Fair 2023

(TIN)

Perhelatan Jakarta Fair Kemayoran 2023 sudah memasuki pekan ke-4 atau 10 hari menjelang penutupan. Ajang pameran multiproduk terbesar, terlama, dan terlengkap ini menjadi destinasi favorit untuk dikunjungi lantaran menampilkan beragam keseruan di dalamnya.Di Jakarta Fair, pengunjung bisa menemukan berbagai pameran, wisata kuliner, hingga wahana permainan menarik. Tak hanya itu, Anda juga bisa menemukan jajanan yang ramah di kantong dan uniknya berbagai produk ini menjual paket harga yang sangat murah, yaitu Rp10.000.Penasaran dengan produk apa saja yang dapat dibeli dengan harga Rp10.000 di Jakarta Fair? Kamu bisa mencoba salah satunya Paket Minuman (Teh Botol Sosro).Pengunjung Jakarta Fair pastinya sangat fasih dengan stan atau gerobak Teh Botol yang banyak beredar di berbagai area. Kamu bisa mendapatkan tiga Teh Botol Sosro seharga Rp10.000 atau bisa juga menukarkan kupon/tiket masuk. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 8 Juli 2023:Pekan Raya Jakarta (PRJ) digelar pertama kali di Kawasan Monas tanggal 5 Juni hingga 20 Juli tahun 1968 dan dibuka oleh Presiden Soeharto dengan melepas merpati pos.PRJ pertama ini disebut DF yang merupakan singkatan dari Djakarta Fair (Ejaan Lama). Lambat laun ejaan tersebut berubah menjadi Jakarta Fair yang kemudian lebih popular dengan sebutan Pekan Raya Jakarta.Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya PRJ ditiadakan akibat pandemi covid-19 setelah 52 tahun beroperasi tanpa absen, meskipun sebelumnya acara ini berencana untuk diselenggarakan pada 14 Mei - 28 Juni 2020. Dan kali ini Jakarta Fair 2023 hadir kembali dengan sangat meriah. Dan tentu saja kuliner yang beraneka ragam. Kamu bisa jajan Rp10 ribuan lho. Di mana sajakah itu?Selengkapnya klik di sini Mengompol biasa terjadi pada anak-anak. Dalam dunia medis, istilah mengompol ini disebut Enuresis Nocturnal atau Enuresis Monosymtomatic.Dapat diartikan Enuresis Nocturnal sebagai proses keluarnya urine tanpa disadari pada anak usia lebih dari 5 tahun. Dikatakan Nocturnal, karena umumnya mengompol terjadi pada malam hari, tepatnya saat si kecil sedang tertidur.Menurut dr. Anton Dharma Saputra, Sp.A Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara, ada beberapa cara melatih agar anak tak lagi mengompol.Cara melatih anak agar tidak mengompol adalah dengan melakukan toilet training. Latihan ke toilet dapat membantu anak-anak untuk mengontrol buang air. Moms bisa melakukan toilet training sejak anak berusia sekitar 18 bulan sampai dengan 3 tahun.Nah, dr. Anton Dharma juga memberikan beberapa tanda anak sudah siap melakukan toilet training yaitu anak sudah bisa mengucapkan secara verbal keinginan untuk buang air kecil. Kemudian, anak-anak sudah mampu untuk duduk dan bangkit sendiri dari potty chair.Selengkapnya klik di sini Seperti telah kamu ketahui, pola hidup sehat menjadi tren pada era pandemi covid-19. Salah satu cara melakukan pola hidup sehat adalah menjalani diet untuk menurunkan berat badan dengan strategi yang sehat.Menurut Rinda Oktora Praktisi Kesehatan sekaligus Technical Dietitien mengatakan, dalam melakukan diet yang baik diperlukan makanan yang baik pula. Hal itu dilakukan demi mengatur metabolisme tubuh."Diet adalah pola pengaturan makan yang baik, karena kita harus tahu bagaimana maintening atau merawat dan menjaga untuk keseluruhan tubuh kita. Dimulai dari makanan, karena the first best in our life itu dari makanan yang dikonsumsi diri kita sendiri," ujar RInda usai dinner grand launching ceremony Slimsure di Royal Ballroom, The Springs Club, Summarecon Serpong, Tangerang.Selengkapnya klik di sini