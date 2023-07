Makna dari Sepeda Lipat ke-1 Juta yang Diproduksi Brompton

(FIR)

: Brompton telah memproduksi sepeda lipat ikoniknya yang ke-1 juta di pabriknya di Greenford, London, Desember 2022 lalu. Untuk memperingati momen bersejarah ini, sepeda yang ke-1 juta yang disebut “The One Millionth Brompton” diberi desain khusus.Desain khusus ini terinspirasi oleh salah satu model awal merek ini, yaitu 'Mark One'. Ciri-cirinya memiliki rangka utama berwarna merah, rangka perak, dan dekal unik berupa angka satu juta, pelat identifikasi, dan titik sentuh aluminium.Sepeda lipat ini juga telah ditandatangani oleh pendiri dan penemu, Andrew Ritchie, serta CEO saat ini, Will Butler-Adams. "Ini adalah momen magis dalam sejarah Brompton, dan kami ingin merayakannya bersama orang-orang yang membuatnya terjadi," kata Will Butler-Adams, CEO Brompton.Brompton percaya bahwa keberagaman di antara kita menjadi sumber kekuatan yang tak terhingga. The One Millionth Brompton membawa esensi tentang keberagamaan energi penggunan Brompton.Setiap penggunanya yang mengayuh pedal memiliki cerita unik, bersatu dalam semangat All Together Different, dan juga bagaimana Brompton memperkaya kehidupanmu, komunitas yang menggunakan sepeda ini, serta kepercayaan kolektif bahwa kota-kota memiliki masa depan yang berbeda - lebih hijau, lebih terhubung, lebih aktif - sebuah masa depan yang didukung oleh sepeda.Juga dalam rangka merayakan pembuatan sepeda lipat ikoniknya yang ke-1 juta, Brompton menghadirkan seri terbatas sepeda edisi khusus yang terinspirasi oleh pendirinya, Andrew Ritchie, dan komunitas pemilik di seluruh dunia yang telah membawa mereka mencapai tonggak sejuta ini, Brompton Archive Edition.Dalam menelusuri arsipnya, Brompton menghidupkan kembali tiga warna yang tak terlupakan: Apple Green, Baby Pink, dan Arctic Blue. Setiap sepeda dirancang berdasarkan spesifikasi asli “Mark One”,Sepeda lipat ini dilengkapi dengan rangka baja yang kuat dan dibuat secara manual, tiga gigi hub untuk berkendara dalam berbagai cuaca. Lampu dinamo yang ditenagai oleh gerakan pengendara dan rak belakang perak untuk membawa muatan.Jok Brooks C17 Saddle memberikan kenyamanan fleksibel. Serta pelat serial edisi khusus dan dekal merayakan pembuatan sepeda Brompton yang ke-1 juta. Di Indonesia, hanya di beberapa dealer terpilih saja koleksi ini bisa didapatkan.Melalui pengalaman dan cerita unik yang dibawa setiap individu, Brompton membuktikan bahwa dalam perbedaan terdapat energi yang luar biasa dan mampu menginspirasi banyak orang. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi kehadiran, The One Millionth Brompton, di Jakarta, sebagai bagian dari tur ke 16 kota di seluruh dunia. Tujuannya mengajak ribuan komunitas Brompton untuk menyambut sepeda ini bersama-sama.