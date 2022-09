Pameran Perlengkapan Outdoor Terbesar di Asia Tenggara, Resmi Dibuka

(Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM Kemenkop UKM, Dwi Andriani Sulistyowati mengatakan Indofest 2022 ini menjadi acara yang selalu dinantikan para pencinta alam bebas atau outdoor. Indofest juga merupakan terobosan yang baik dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

Bangkitnya pariwisata petualang

Deputi Bidang Penyelenggaraan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Rizki Handayani Mustafa

Hallo para petualang alam bebas, mungkin ini adalah ajang yang dinanti-nanti. Indofest 2022 hari ini, Kamis, 1 September 2022 telah resmi dibuka. Ajang shoppingnya pencinta outdoor activity ini digelar setelah dua tahun tertunda karena pandemi covid-19.Berlangsung selama empat hari mulai hari ini hingga Minggu, 4 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, kegiatan pameran yang juga disebut sebagai "Lebarannya Anak Outdoor" ini menawarkan produk terbaik dari berbagai jenama baik lokal maupun internasional.Dan tentu saja dengan penawaran serta harga terbaik untuk memenuhi hasrat para komunitas hingga stakeholder penyedia peralatan kegiatan luar ruang dan petualangan terbesar se-Asia Tenggara.Chief Executive Officer COS Event, Disyon Toba, menjelaskan dalam kegiatan tahun ini lebih dari 150 eksibitor dari produk-produk outdoor berpartisipasi dan banyak dari mereka yang menghadirkan konsep-konsep baru dan secara khusus diperkenalkan di kegiatan Indofest 2022."Kegiatan Indofest yang sebelumnya dua tahun vakum, kali ini hadir dengan semangat baru karena terjadi perubahan perilaku dari pegiat outdoor itu sendiri," ujar Disyon Toba dalam pembukaan Indofest 2022.Indofest 2022 begitu spesial dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantaran dihadiri eksibitor dari brand-brand lokal ternama. Seperti Consina, Eiger, Arei, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu ada juga brand luar yang ikut ambil bagian dan siap memberikan diskon menarik seperti Deuter, The North Face, Osprey dan masih banyak lagi.Juga ada fishing spot yang menyediakan peralatan mancing seperti Duraking, J Seven, Suunto, Columbia, Tridentech, Daiwa, Daido, Misago, Djempol, dan masih banyak lagi.Indofest tahun ini juga bertaburan diskon-diskon menarik hingga 70 persen. Jadi jangan sampai ketinggalan berburu barang keinginan Sobat Indofest."Mari kita bangkitkan lagi wisata petualangan, karena saya yakin 80 persen di Indonesia membutuhkan aktivitas dan aktivitas terbanyak adalah aktivitas outdoor, baik itu di Bali, Labuan Bajo dan lainnya," kata Dyson."Kegiatan outdoor yang sudah dua tahun vakum kita buat gebrakan secara bersama-sama agar lebih megah dan menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kegiatan outdoor merupakan kegiatan yang cukup aman," kata Dyson.Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Rizki Handayani Mustafa mengapresiasi hadirnya kembali pameran Indofest 2022 yang sudah terselenggara kali keenam.“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Indofest ke-6 kali ini, kita ketahui bahwa pandemi covid sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata Indonesia. Namun di 2021 ketika kemudian keluar SK (surat keputusan) bersama bahwa ada beberapa destinasi yang boleh dibuka untuk kepentingan pariwisata, maka kegiatan outdoor ini adalah yang pertama kali muncul, jadi kegiatan outdoor ini sebenarnya adalah kegiatan pariwisata yang pertama kali dibolehkan kalau boleh dibilang seperti itu ketika mal dan lainnya belum boleh dibuka,” katanya.Rizky Handayani juga menjelaskan, kegiatan outdoor paling dicari masyarakat karena dengan pemahaman bahwa di ruang terbuka sirkulasi udara lebih baik dan penyebaran covid juga jadi sedikit. Untuk itu banyak sekali yang kemudian orang membeli perlengkapan outdoor.“Jadi saya senang sekali, karena ini menunjukkan sektor atau kegiatan pariwisata paling dicari ini masyarakat yaitu kegiatan outdoor. Saya juga melihat bahwa outdoor keliatan kemudian mendorong industri UMKM maupun industri lainnya tumbuh berkembang. Seperti kita sekarang lihat campervan, ini juga kita harapkan pemda bisa siapkan tempat untuk memarkirkan campervan,” katanyaRizky juga menjelaskan, ini yang kemudian menjadi industri baru ke depan di mana camping area termasuk kemping mobil bisa berkembang. Berarti di situ bisa ada UMKM yang bisa berkembang. Seperti di bidang restoran dan lainnya.“Saya ucapkan selamat semoga empat hari ini kami akan membantu promosikan, kalau ada video promosikan kegiatan iniDan kita berharap bahwa transaksinya kita ingin tahu sehingga kita bisa melaporkan yang lainnya bahwa sektor pariwisata bisa sumbangkan kepada pemulihan ekonomi nasional, karena kita suka diragukan kementerian lainnya padahal pariwisata multiplier effectnya besar,” ujarnya.Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM Kemenkop UKM, Dwi Andriani Sulistyowati mengatakan Indofest 2022 ini menjadi acara yang selalu dinantikan para pencinta alam bebas atau outdoor. Indofest juga merupakan terobosan yang baik dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia.“Dengan memberikan wadah bagi para pelaku UKM, terutama penyedia jasa kegiatan alam bebas maupun produsen outdoor adventure dalam suatu pameran yang berskala internasional guna menembus pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa destinasi yang ada di Indonesia,” ujarnya.Ia juga berharap kegiatan Indofest 2022 dapat diselenggarakan secara berkelanjutan karena mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.“Selain wisatawan ada juga pembeli dalam dan luar negeri sehingga mampu meningkatkan ekonomi terutama sektor penyedia jasa kegiatan alam bebas dan adventure,” pungkasnya.Beragam kegiatan hadir di Indofest 2022 selain tentunya diskon-diskon menarik. Pengunjung akan disuguhkan mulai dari Indofest Music Performance, Talkshow dan lain sebagainya.Dan setiap harinya akan ada bintang tamu spesial mulai tanggal 1 September 2022 dibuka dengan penampilan Mustache and Beard hingga Adhitia Sofyan, Fourtwnty akan tampil di panggung utama di hari kedua 2 September 2022. Ngerock dengan legenda-legenda rockstar, Pindad Rockstar di hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Serta ditutup penampilan band dari Bali, Navicula di tanggal 4 September 2022.Jadi kamu sobat Indofest jangan sampai ketinggalan untuk hunting produk-produk outdoor keinginan kalian, harga tiketnya bisa kamu dapatkan dengan harga Rp50.000. Tunggu apa lagi pencinta outdoor dan alam bebas, karena kamu bisa dapat tiketnya di Hall B JCC Senayan, mulai pukul 10:00- 21:00 WIB, dari tanggal 1-4 September 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan yah sobat Indofest.