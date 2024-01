Optimis di Tahun 2024, AQUA Elektronik Luncurkan 4 Produk High-End Premium

Kulkas AQR-CTD746RAG(BK)

Mesin cuci FQW-1160DF

(Rangkaian produk terbaru AQUA Elektronik. Foto: Dok. Yuni)

AC AQA-KCRV19VSW. AC 1 PK

OLED TV AQT65C900UX

Menyambut awal tahun 2024, brand peralatan rumah tangga multinasional, AQUA Elektronik secara optimis melanjutkan komitmennya dalam bertransformasi pada high-end premium product dengan melakukan peluncuran produk-produk high-end nya, pada Jum’at (12/4) di Sopo del Tower, Jakarta.Li Huagang, President of Haier Smart Home menyampaikan sebagai bagian dari Haier Group, kami akan terus berinovasi dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap keluarga di dunia."Ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan upaya tiada henti untuk mencapai keunggulan adalah nilai yang selalu kami pegang sehingga AQUA Elektronik dapat bertransformasi menjadi high-end premium brand di Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga lah yang menjadikan Haier Group selama 15 tahun berturut-turut menjadi merek no. 1 di dunia atau global untuk kategori produk peralatan rumah tangga (Euromonitor)," tuturnya.Pada tahun 2024 ini, AQUA Elektronik meluncurkan beragam produk model kategori high-end dengan total 73 SKU, masing-masing produk dibuat dengan standard dan teknologi tinggi dan canggih dengan kualitas terbaik guna memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia."Tahun 2023 AQUA Elektronik mencatatkan pertumbuhan positif khususnya untuk produk high-end. Hari ini kami meluncurkan empat produk premium sebagai bukti atau komitmen kami dalam bertransformasi. Ini juga merupakan bukti kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia atas berbagai inovasi dan layanan yang kami hadirkan," ujar Kenji Sadayuki, President Director AQUA Electronic Indonesia.Dalam sambutannya, kenji menyebutkan keempat produk premium yang diluncurkan antara lain"Produk ini menyediakan fitur Smart Control with Colorful Screen. Koneksi wifi yang ada pada kulkas ini dapat memudahkan pengguna dalam mengontrol suhu dan mengatur isi kulkas langsung dari ponsel, plus dilengkapi dengan desain panel layar sentuh yang lebih berwarna.Selain itu, fitur ABT Pro dapat menguraikan bakteri dan molekul bau menjadi karbon dioksida dan air, sehingga dapat membunuh hingga 99,9 persen bakteri dan mencegah kontaminasi bahan. Lalu dengan teknologi Fresher Shield, kulkas ini juga mampu secara otomatis mengeluarkan embun beku secara terus menerus sehingga meminimalisasi fluktuasi suhu.Dengan teknologi AI Wash, mesin cuci pintar ini dapat mengatur mode pencucian dengan mendeteksi jenis dan berat baju yang akan dicuci, dan mengatur jumlah air, detergen, putaran tabung dan suhu air yang optimal sehingga pakaian dapat bersih secara maksimal.Fitur Smart Control (IoT) dapat menghubungkan mesin cuci ini ke ponsel sehingga mempermudah proses pencucian. Juga, Ai Color atau desain panel yang menggabungkan fungsionalitas dan artistik menjadikan panel mesin cuci ini penuh warna, mudah untuk dioperasikan sehingga membuat kegiatan mencuci lebih menyenangkan.Seri UV Cool Premium ini menawarkan teknologi UVC Sterilization yang mampu membunuh virus dengan efektivitas hingga 99.9 persen dan mampu mendeteksi aktivitas manusia secara real time serta dapat mengubah mode serta suhu berdasarkan kebutuhan penggunanya melalui fitur teknologi Eco Sensor.Dilengkapi dengan PM 2.5 Filter yang mampu memastikan udara dalam ruangan bebas dari debu, jamur dan bakteri, AC ini pun memiliki tampilan berbeda dibanding AC merk lain karena desain unit indoor yang berwarna hitam sehingga terlihat semakin premium dan berkelas.Memiliki warna dan kualitas gambar yang dapat ditampikan secara natural dan nyata, serta tingkat kedalaman dan detail dengan kontras yang tak terbatas. Kegiatan menonton dapat semakin berkesan dengan adanya teknologi MEMC 120Hz, yang membuat performa tampilan di layar TV lebih jelas tanpa khawatir adanya gerakan gambar yang berbayang, karena didukung oleh teknologi refresh rate 120 Hz sehingga tampilan gambar menjadi lebih clear dan smooth.Teknologi Dolby Vision membuat gambar semakin hidup dan Dolby Atmos membenamkan Anda dalam hiburan favorit dengan suara yang bergerak di sekitar Anda dengan realisme yang menakjubkan.Tidak hanya mengenai inovasi produk, menurut Kenji, transformasi AQUA Elektronik juga dilakukan dengan memperluas jangkauan pasar. Setiap tahunnya jangkauan ini terus bertambah dan produk AQUA Elektronik saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.Ini merupakan bukti nyata atas kepercayaan dan kemitraan dari para retailer dan distributor. Komitmen transformasi AQUA Elektronik dari sisi retail diwujudkan dengan penataan atau display produk pada toko yang menarik dan mencerminkan esensi merek AQUA. Hal ini bertujuan agar konsumen bukan sekadar bertransaksi namun mendapatkan kenyamanan dan user experience berharga."Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pelanggan setia, dealer atau mitra bisnis, dukungan semua pihak tersebut telah mendorong kami ke posisi saat ini. Kami akan melanjutkan perjalanan transformasi ini dan berkembang lebih jauh berdasarkan misi kami untuk menyediakan solusi ekosistem terbaik yang sesuai dengan lingkungan sosial sehingga pengguna di Indonesia dapat hidup lebih nyaman dan sehat," tutup Kenji.