Dukungan Menparekraf Sandiaga Uno untuk Komunitas Pecinta Ikan Cupang

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyambut baik melihat perkembangan komunitas pecinta ikan cupang di Indonesia. Karena itulah, Sandiaga siap menghadiri kompetisi ikan cupang bertajuk "CAF Betta Festival".Acara ini akan mengonteskan ribuan ikan cupang dan memamerkan lebih dari 4.200 ekor ikan hias. Acara tersebut akan berlangsung di Trans Studio Mall, Bandung pada 13-16 Januari 2022. PT Cahaya Anugrah Firdaus (CAF) selaku penggagas acara mengaku terinspirasi dari manfaat ikan hias di Indonesia yang sangat berpengaruh pada perekonomian bangsa Indonesia."Acara akbar ini kami gagas bersama Dewan dan Komunitas penggiat cupang Indonesia bekerjasama dengan para pelaku usaha kecil," kata Zaenal Somantri selaku Event Director of CAF Betta Festival.Menurut Zaenal, saat ini Indonesia masih berada pada peringkat ke-5 dunia sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar. Salah satu ikan hias yang menjadi andalan ekspor Indonesia adalah ikan cupang atau yang biasa disebut dengan Betta Fish."Perkembangan penghobi ikan cupang sangat pesat sehingga memicu persaingan pasar yang ketat dan keberanekaragaman jenis ikan cupang. Sektor pemasaran ikan cupang ini cukup beragam dari anak-anak, penghobi, pemain kontes dan kolektor," ujarnya.CAF Betta Festival menawarkan hadiah yang cukup fantastis dengan nilai total sebesar Rp500 juta. Lomba terdiri dari dua kategori yaitu, International Betta Congress (IBC) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan total kelas cupang yang dikompetisikan sebanyak 173 kelas untuk IBC dan SNI.Kompetisi kan dinilai oleh dewan juri dengan jumlah terbanyak se-Indonesia yaitu 11 Juri SNI dan 11 Juri IBC (total 22 juri yang semuanya bersertifikasi). Program ini terbagi menjadi beberapa segmen yakni, Batch In Cupang Peserta (13 Januari), Penjurian Kompetisi Cupang Tahap-1 (14 Januari), Penjuarian Kompetisi Cupang Tahap-2 dan Pengumuman Pemenang Tahap-1 (15 Januari), Pengumuman Pemenang Juara Umum & Grand Champion (16 Januari)."Untuk Juara Umum SNI Grand Champion IBC akan mendapatkan hadiah senilai Rp25 juta, satu unit Yamaha NMAX untuk Kategori Best of Show IBC. Dua unit Yamaha LEXY untuk kategori Best of Optional IBC dan Best of Form (Reguler). Satu unit Yamaha MIO M3 untuk Kategori Best of Form (Baby). Total hadiah Rp161 juta rupiah untuk Kategori Best of Division (Reguler & Optional). Dan total hadiah Rp70 juta rupiah untuk Grand Champion SNI," jelas Zaenal.Meski diselenggarakan saat masa pandemi Covid-19, namun penyelenggara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Panitia Mobile Laboratorium Antigen (EBDC) yang disiagakan untuk keperluan tes antigen bagi semua panitia dan peserta yang mengikuti acara."Kami berharap, melalui kegiatan CAF Betta Festival bisa menyumbang kontribusi lebih besar lagi dari potensi yang sudah ada saat ini. Semoga dengan adanya kegatan ini juga dapat memulihkan dan menggairahkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi," tutup CEO CAF Group, Yanuar Anugrah.