WishOreo110 Hadirkan Rangkaian Keseruan Perayaan dan Augmented Reality

Usia berapakah kamu sekarang? Jika baru seperempat abad atau malah di bawahnya tentu masih kalah eksis dengan usia kehadiran biskuit yang satu ini, yaitu Oreo.Biskuit yang merupakan salah satu brand dari Mondelez International ini ternyata telah hadir di seluruh dunia selama lebih dari satu abad. Tahun ini, di usia yang ke-110, Oreo mengajak keluarga Indonesia untuk ikut merayakan ulang tahun dengan menghadirkan keseruan melalui perayaan #WishOreo110.Vega Gupta selaku Marketing Manager Oreo, Mondelez Indonesia mengatakan bahwa Oreo pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1994 dan telah menjadi salah satu biskuit yang istimewa di hati keluarga Indonesia.“Pada perayaan hari jadi yang ke-110 ini kami ingin mengajak keluarga Indonesia turut merayakan keseruan #WishOreo110 dengan terus menghadirkan keseruan sepanjang tahun melalui berbagai inovasi dan kejutan dari rangkaian produk Oreo,“ buka Vega.Salah satu keseruan yang dihadirkan adalah peluncuran produk baru varian spesial ulang tahun Oreo “Birthday Cake Flavor” dengan tampilan biskuit khas Oreo yang bertabur sprinkle warna-warni di dalamnya dan desain kemasan menarik yang bisa didapatkan di toko terdekat.Selain itu, Oreo juga menghadirkan fitur AR (Augmented Reality) yang bisa langsung didapatkan dengan cara memindai kode QR pada kemasan produk baru varian spesial ulang tahun Oreo “Birthday Cake Flavor” dan akan langsung terhubung pada fitur Instagram filter di laman akun instagram @oreo_indonesia untuk membuat tiap momen keluarga makin seru.Mengenai fitur AR (Augmented Reality), Oreo ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama merayakan keseruan #WishOreo110 dengan meniup 110 lilin di mana pun mereka berada dengan cara yang seru.“Bagi 110 partisipan yang beruntung dan berhasil meniup 110 lilin menggunakan fitur AR (Augmented Reality) Oreo pada Instagram filter berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik dari Oreo,” tambah Vega.Lebih dari itu, kemeriahan ulang tahun Oreo berlanjut dengan kolaborasi spesial bersama beberapa F&B merchant ternama, seperti Bitter Sweet by Najla. Mengenai kolaborasi ini, Najla Farid Bisyir selaku Founder Bittersweet by Najla turut mengungkapkan antusiasmenya.“Oreo merupakan biskuit yang sudah melegenda dan kami pun memahami bahwa Oreo memiliki tempat spesial di hati penggemarnya. Kami sangat senang dengan kolaborasi ini dan berharap dengan dessert box spesial bertajuk cookies and cream special anniversary ini dapat menambah keseruan di momen spesial #WishOreo110,” ungkap Najla.Sesuai dengan tujuan Oreo untuk senantiasa menciptakan momen keseruan bagi keluarga di seluruh dunia, sejak hadirnya Oreo selalu konsisten dengan misi spark playful connection, Saskhya Aulia Prima M.Psi selaku Psikolog & Co-founder Rumah Psikologi TigaGenerasi turut menjelaskan alasan penting untuk selalu menciptakan momen bersama keluarga.“Sejatinya menciptakan momen kebersamaan melalui aktivitas seru bersama keluarga memang penting untuk rutin dilakukan agar ikatan emosional dapat terjalin dengan baik. Salah satunya dapat diciptakan melalui berbagai aktivitas seru dan menyenangkan dengan menikmati camilan favorit bersama keluarga,” jelas Saskhya.Hal senada juga disampaikan oleh Titi Kamal selaku Selebriti dan Mom Influencer yang juga memiliki pengalaman berkesan tumbuh bersama Oreo sebagai biskuit favorit keluarga dari generasi ke generasi hingga saat ini.“Bagi saya, tagline Oreo ‘diputar, dijilat, dicelupin’ sudah sangat melekat di ingatan. Selain itu, Oreo sudah menjadi biskuit favorit yang selalu menemani momen waktu ngemil dan Oreo membuat tiap momen makin seru bersama keluarga,” ungkap Titi.Oreo juga berkolaborasi dengan GrabFood untuk menghadirkan jajanan spesial Oreo dari tanggal 27 Juli - 3 Agustus 2022 dan meluncurkan merchandise eksklusif edisi #WishOreo110 yang bisa didapatkan di Tokopedia.Perayaan ulang tahun ke-110 kali ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang seru dan kemeriahannya dapat dirasakan oleh keluarga Indonesia. “Oreo berharap untuk senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan di setiap keseruan momen ngemil dalam keluarga, sekaligus kami juga mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk ikut merayakan rangkaian aktivitas #WishOreo110,” tutup Vega.