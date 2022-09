Ragam Kegiatan dan Keceriaan di The Jakarta Dog Show 2022

(FIR)

Bagi kamu para pencinta dan yang memiliki anjing di Indonesia, bersiaplah untuk menghadiri The Jakarta Dog Show 2022. Acara yang berlangsung di Mall Alam Sutera akan berlangsung mulai 24 hingga 25 September 2022.The Jakarta Dog Show 2022 ini terselenggara atas kerjasama Komunitas Malamute Husky Indonesia (KMHI), Samoyed Social Club (SSC) dan didukung penuh oleh Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN), serta diorganisir oleh Five Star Dog Show Promotion.Menariknya, eEven ini adalah pertama kali digelar di Indonesia, yang menggabungkan acara Nasional Dog Show dengan Fun Dog Festival.Sekadar info, Nasional Dog Show merupakan pameran anjing trah terbaik se-Indonesia, di mana para pencinta anjing trah berkumpul, bersosialisasi, dan melombakan trah anjingnya secara sportif untuk menjadi juara Indonesia."Pada acara ini, kami mendatangkan juri-juri international, dari Australia, Prancis & Jepang," demikian keterangan pers yang diterima Medcom.Sedangkan Fun Dog Festival 2022 (FDF 2022) adalah sebuah festival lomba anjing dengan konsep September Ceria. Festival ini dapat diikuti semua jenis anjing pet (anjing rumahan) se-Indonesia, termasuk anjing mix-breed (mongrel).Para anjing peserta lomba bersaing secara sportif untuk memperebutkan total hadiah senilai lebih dari Rp84 Juta rupiah dari para sponsor.Pada FDF 2022, akan mengadakan lima jenis lomba yang menghibur, menarik dan sangat lucu, seperti:- Lomba Makan: para anjing beradu cepat menghabiskan makanan yang disajikan panitia.- Come To Pawrent: para anjing beradu cepat untuk datang ke pawrent melalui arena lomba yang dipenuhi rintangan.- Obedience: lomba ketaatan anjing mematuhi perintah pawrentnya.- Dog's Fashion Show: para anjing dan pawrent akan berparade selaras dalam balutan yang fashionable.- Lomba Dance & Freestyle: sambil diiringi musik, para anjing akan menari dengan lucu dan taat terhadap perintah pawrentnya.Di samping perlombaan-perlombaan di atas, panitia juga mengadakan talkshow dan pet bazaar. Untuk talkshow, panitia akan menghadirkan beberapa bintang tamu, yaitu: Fluffy Kaori (malamute), 4J dan Breeno (domba marino spanyol), yang akan membahas tentang “Love Connection” - bagaimana membentuk kedekatan antara pawrents dengan anjing/hewan kesayangannya.Selain itu, ada pula talkshow, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis bagi anjing yang ingin memeriksakan kesehatannya tentang bloodpresure, EKG, Cardiology, dentist, dermathology fisiotheraphy dan rehabilitasi, dari klinik Mody-RnD by My Vets, dengan narasumber: drh. Zulfa Ichsanniyati RCF, CVA CCRP.