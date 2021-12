Langkah Sederhana Jaga Laut Tetap Bersih

(Mengumpulkan botol plastik bekas menjadi langkah sederhana tapi berdampak besar bagi kelestarian lingkungan. Foto: Dok. Istimewa)

Seperti kita ketahui bahwa sampah plastik baik di darat maupun di laut mengancam kelestarian alam. Utamanya sampah plastik di laut telah paling tidak mengancam setidaknya 800 spesies.Dinukil dari Indonesia.go.id, terungkap dari hasil penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention On Biological Diversity) pada 2016, sebanyak 40 persennya adalah mamalia laut dan 44 persen lainnya spesies burung laut.Data tersebut diperbarui pada Konferensi Laut PBB di markas New York, Amerika Serikat pada 2017. Konferensi menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.Data dari National Plastic Action Partnership (NPAP)1 menunjukkan sekitar 4,8 juta ton sampah plastik di Indonesia tidak diolah dengan baik, di mana 48 persen di antaranya dibuang ke alam terbuka dan 9 persen dari sampah plastik berakhir di laut.Tidak sampai di sana, Indonesia menjadi salah satu kontributor pembuangan sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia dengan estimasi sekitar 0,48-1,29 juta metrik ton per tahunnya.Untuk itu diperlukan langkah baik untuk menganani isu lingkungan tersebut, dan salah satunya adalah Blackmores melalui salah satu produk unggulannya yaitu Blackmores Odourless Fish Oil kembali menghadirkan campaign Blackmores Peduli sebagai wujud perhatian Blackmores terhadap lingkungan dengan mengajak konsumen untuk menukarkan botol plastik bekas minyak ikan yang terbuat dari material plastik.Program ini bekerja sama dengan ritel kesehatan dan kecantikan Guardian untuk titik pengumpulan botol plastik bekas minyak ikan, serta organisasi pengelolaan daur ulang sampah plastik eRecycle untuk proses mendaur ulang.“Blackmores Odourless Fish Oil merupakan produk yang datang dari laut, sehingga menjaga kelestarian laut dan kesehatan lingkungan laut merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi memberikan produk yang terbaik untuk para konsumen. Dengan semakin seriusnya isu pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti pembuangan sampah di darat dan laut, program Blackmores Peduli melalui salah satu produk unggulannya yaitu Blackmores Odourless Fish Oil diharapkan dapat menjadi aksi nyata dari kami untuk terus melakukan lebih dan membantu mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita,” ujar Ira Fernando selaku Senior Brand Manager Kalbe Blackmores Nutrition.Program Blackmores Peduli yang berlangsung sejak 25 November 2021 dan dibuka hingga 5 Januari 2022 mengumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu mendaur ulang botol plastik bekas minyak ikan yang berasal dari merek apapun agar tidak menambah angka sampah plastik yang mengotori laut.Ira Fernando menambahkan, “Sebagai produsen vitamin dan suplemen yang bahan utamanya berasal dari lautan seperti minyak ikan, kami ingin mengajak para konsumen untuk ikut menjadi agent of change pelestarian lingkungan. Melalui langkah sederhana tapi berdampak besar ini, mereka dapat ikut bersama-sama dengan kami mengurangi jumlah sampah plastik khususnya di lautan dan melestarikan alam.”Lebih lanjut ia mengharapkan hal ini dapat membantu masyarakat menjaga keseimbangan lingkungan laut dan lebih peduli lagi dengan isu-isu lingkungan yang ada.