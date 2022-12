3 Berita Terpopuler Gaya: The Rain di Hi5 Party HUT Medcom Hingga Posisi Seks yang Bakar Kalori Paling Banyak

1. Ini Rahasia The Rain Bikin Hi5 Party HUT Medcom 'Pecah'

2. Memanjakan Mata hingga Snorkeling di Curug Kondang, Begini Pesonanya

3. 4 Posisi Seks Teratas yang Membakar Kalori Paling Banyak

(TIN)

Medcom.id sebagai salah satu media di Indonesia yang telah sukses berdiri hingga capai tahun kelima. Pada tahun ini, selebrasi yang dilakukan adalah menyelenggarakan "Hi5 Party" pada Jumat, 2 Desember 2022 lalu.Pada event ini, Medcom menghadirkan sejumlah musisi seperti Mantra Vutura, The Rain, dan Lomba Sihir. Selain itu, ada pula berbagai penampilan dari musisi komunitas Jazz, Jazzversity, seperti Itz Jazz, Jazziner, Nicholas Dheo, Vandra & Trap Homies, dan DB Duo + Trove Band.Untuk dapat melihat berbagai musisi di atas, pengunjung diharuskan melakukan donasi terlebih dahulu. Donasi pun sebelumnya diketahui sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum acara berlangsung. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 3 Desember 2022:Pecah! Penampilan The Rain kemarin malam di Hi5! Party, ulang tahun Medcom.id membuat para pengunjung ikut bernyanyi. Musisi asal Yogyakarta yang sudah 21 tahun berkarya ini memiliki banyak penggemar di Jakarta, loh.Pada penampilannya di ulang tahun Medcom.id , Indra, Aang, Ipul dan Iwan terlihat sangat bersemangat untuk mengisi panggung acara. Padahal, jadwal mereka pasca pandemi ini sudah mulai padat dan kembali normal. Bahkan, undangan panggung antar kota mereka tetap sambangi dengan penampilan maksimal.Anggota grup band The Rain, Indra mengatakan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk tampil. Bahkan mereka mengaku kalau menjalani latihan khusus.Selengkapnya klik di sini Ingin merelaksasi pikiran sejenak dari penatnya kehidupan? Mungkin berjalan-jalan melihat pemandangan alam bisa membantu kamu menenangkan diri.Hipotesis biofilia menyatakan bahwa, manusia dari zaman evolusi secara ilmiah memiliki keterikatan khusus dengan alam. Hal ini yang membuat fungsi psikologis kita beradaptasi paling baik saat di alam.Tak jauh dari Kota Jakarta, Bogor memiliki banyak sekali keindahan alam yang bisa kita nikmati. Di antaranya adalah, puncak, curug, sungai, gunung, hingga kebun teh. Namun, kali ini Medcom.id akan menyarankan kamu untuk healing sejenak ke salah satu curug yang ada di Bogor.Selengkapnya klik di sini Saat kamu berpikir tentang aktivitas fisik, lari, angkat beban, atau bahkan berenang mungkin muncul di benakmu bisa mengurangi kalori dalam tubuh. Tapi bagaimana dengan seks? Mungkin kamu juga pernah mendengarnya: 'beraktivitas' dengan pasangan merupakan olahraga yang bagus.Secara keseluruhan, penelitian telah menemukan bahwa seks bisa setara dengan olahraga ringan hingga sedang. Satu studi menunjukkan bahwa pria membakar sekitar 101 kalori saat berhubungan seks, atau 4,2 kalori per menit.Wanita membakar sekitar 69 kalori saat berhubungan seks, atau 3,1 kalori per menit. Jika kamu penasaran bagaimana cara membakar kalori dengan berhubungan seks, artikel ini akan menjelaskannya. Selengkapnya klik di sini