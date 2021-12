Kelas Juara dan Google Indonesia gelar roadshow Google for Education

Ilustrasi Google - - Foto: dok AFP

Jakarta: Platform pendidikan dari PoinStar, Kelas Juara berkolaborasi dengan Google Indonesia mengadakan roadshow Google for Education pada awal Januari 2022.



Roadshow tersebut merupakan seri workshop untuk memperkenalkan Google for Education ke sekolah-sekolah di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya.



"Kami sangat bangga bisa melibatkan Kelas Juara untuk membawa Roadshow Google for Education ini ke sekolah-sekolah di Indonesia” ujar General Manager PointStar Indonesia Natanael Sibarani, melansir Antara.



Melalui kolaborasi tersebut, Kelas Juara yang merupakan mitra terdepan Google for Education di Indonesia ingin memperkenalkan lebih dekat Google for Education serta fitur di dalamnya, termasuk Google Workspace for Education dan Chrome for Education kepada para pelaku pendidikan dan para pemangku kepentingan.



Workshop tersebut nantinya tidak hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi juga untuk tenaga pendidik di sekolah masing-masing, sehingga diharapkan sekolah-sekolah di Indonesia siap mengimplementasikan teknologi sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar terkini.



Dalam roadshow tersebut, turut dihadirkan pembicara berpengalaman dalam implementasi Google for Education, baik dari tim PointStar yang sudah bersertifikasi Google Educator Level 1 dan 2, tim Google Indonesia, maupun penyedia Chromebook.



Kelas Juara dan Google Indonesia berkomitmen untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk bertransformasi secara mudah ke era digital.



“Penerapan teknologi pendidikan dari Google melalui Google for Education dapat menjawab tantangan ini secara lugas. Fitur-fitur Google for Education didesain untuk menciptakan collaborative environment yang produktif bukan hanya antara siswa dengan siswa, namun juga antara pendidik dan siswanya," kata Natanael.



Adapun sekolah yang ingin dikunjungi oleh roadshow Google for Education dapat mendaftar melalui laman https://kelasjuara.id/acara/google-for-education-roadshow/ atau melalui DM di akun instagram resmi Kelas Juara @kelasjuaraid.



Google for Education merupakan solusi yang diberikan Google untuk menunjang kegiatan pembelajaran remote learning dengan menghadirkan kumpulan piranti belajar.



Google for Education terdiri dari piranti lunak Google Workspace for Education yang diperkuat dengan fitur Classroom dan piranti keras berupa Chrome for Education, sebuah jenis laptop yang ditujukan untuk pendidikan di masa depan.



Sementara Kelas Juara merupakan wadah bagi para pendidik dan siswa berkolaborasi dalam sebuah platform komunitas daring untuk membahas perkembangan terbaru seputar teknologi pendidikan.



Platform yang telah berdiri sejak awal tahun 2021 ini memiliki visi menjadi sarana bagi para pendidik maupun siswa untuk mendapatkan informasi seputar perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan.



Kelas Juara juga mempunyai seri podcast di kanal Youtube yang membahas topik-topik pendidikan secara aktual sehingga pendidik maupun siswa dapat mengetahui lebih jauh mengenai topik-topik seputar perkembangan terbaru dunia pendidikan di Indonesia.

(REN)