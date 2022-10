HijabCanDoMore, Ajak Perempuan Indonesia Berani Berbuat Lebih

(Najla Bisyir, Gita Savitri, dan Aries Susanti. Foto: Dok. Istimewa)

Aktif dalam kegiatan sehari-hari di dalam maupun luar rumah banyak dilakoni oleh para perempuan Indonesia. Apalagi, mereka yang berkegiatan dengan menjalani keseharian di bidang masing-masing untuk mengekspresikan diri dan menjalani passion mereka.Untuk turut mendukung mimpi perempuan Indonesia, ZINC dengan varian Shampo Anti Ketombe HIJAB ACTIVE yang khusus diformulasikan untuk perempuan Indonesia berhijab, meluncurkan sebuah kampanye digital bertajuk #HijabCanDoMore.Kampanye ini bertujuan untuk menginspirasi dan menyemangati perempuan Indonesia untuk berbagi kisah mereka dalam melakukan hal yang lebih (DO MORE), berani berbuat lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, serta menunjukkan ketangguhan para perempuan di Indonesia di segala macam bidang."#HijabCanDoMore merupakan bagian dari upaya ZINC untuk mengajak perempuan di Indonesia menjadi inspirasi bagi sesama untuk terus berani berbuat lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri di segala bidang," ujar Steven Sean, Brand Manager ZINC.Untuk mendukung kegiatan ini dan menginspirasi perempuan Indonesia, beberapa nama figur perempuan kenamaan Indonesia dari bermacam bidang akan berbagi kisahnya dalam melakukan hal yang lebih, seperti Gita Savitri, seorang YouTuber dan penulis Indonesia yang saat ini tinggal di Jerman."Ada juga Aries Susanti, seorang atlet panjat tebing Indonesia dan Najla Bisyir, pendiri dessert box ternama Bittersweet by Najla. Untuk berpartisipasi dalam kampanye ini, peserta dapat membagikan kisah #HijabCanDoMore mereka melalui Instagram, dan tidak lupa menyebutkan akun Instagram resmi ZINC," tutup Steven.