Top Berita Gaya: Hari Pancasila hingga Beda Gatal Kulit dan Diabetes

Hari Pancasila: Begini Cara Ajak Milenial dan Gen Z Merawat Toleransi

'Slurp Around the Block', Gaet Anak Muda Pencinta Kuliner di Jakarta dengan Cara Beda

Yuk, Pahami Perbedaan Gatal Kulit Biasa dan Gatal Akibat Diabetes

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait dengan Cara ajak Milenial dan Gen Z merawat toleransi. Kemudian Slurp Around the Block, hingga perbedaan gatal kulit biasa dan gatal akibat diabetes.Menyambut Hari Lahir Pancasila, SETARA Institute dan Unilever Indonesia menggelar diskusi yang diikuti oleh lebih dari 700 milenial dan Gen-Z sebagai upaya mengajak anak muda untuk lebih toleran.Selengkapnya klik di sini Slurp Around the Block merupakan sebuah program tur restoran dan bar kekinian yang beda dari pengalaman culinary kamu sebelumnya deh.Selengkapnya klik di sini Saat merasa gatal, umumnya kita akan menggaruknya sebagai reaksi alami. Ya, gatal merupakan kondisi yang biasa terjadi. Keluhan ini sering kali hilang dengan sendirinya, tetapi terkadang dirasa cukup parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.Selengkapnya klik di sini