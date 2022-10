Intip Ultimate Store yang Didesain Khusus untuk Para ibu

(Tasya Kamila. Foto: Dok. Lilla)

Data internal Lilla (platform digital) menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang dihadapi oleh para ibu Indonesia, terlebih dalam mencari tempat belanja yang tepat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Meskipun, di tengah kemudahan yang dihadirkan teknologi, mayoritas ibu tetap ingin melihat dan menyentuh langsung pilihan produk apalagi ketika berkaitan dengan kebutuhan sang buah hati.Menjawab tantangan tersebut, Lilla menciptakan solusi melalui pengalaman belanja online dan offline (omnichannel) untuk mempermudah perjalanan para ibu. Mengusung konsep the first ultimate store for moms, Lilla tidak hanya mengintegrasikan layanan online dan offline (omnichannel), tetapi juga menghadirkan berbagai fasilitas yang didesain dengan begitu spesial untuk memberikan kenyamanan optimal pada ibu dan buah hatinya ketika berbelanja secara offline.Nurul Sulisto, General Manager Lilla mengungkapkan bahwa kehadiran the first ultimate store Lilla khusus untuk para ibu ini akan semakin menyempurnakan support system yang dihadirkan Lilla untuk para ibu dalam memenuhi kebutuhan mereka di setiap tahap kehidupannya, setelah sebelumnya kami menghadirkan ultimate apps Lilla dan website Lilla.id."Bagi kami setiap perjalanan ibu sangat istimewa, inilah yang mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi cerdas dan tepat atas setiap tantangan yang dialami ibu. Melalui fitur dan layanan yang dapat dinikmati di ultimate store kami, kini para ibu dapat memenuhi semua kebutuhannya dan buah hati di satu tempat dengan nyaman," jelas Nurul.Sementara, Tasya Kamila sebagai sosok ibu inspiratif sekaligus publik figur mengaku belakangan ini ketika kondisi pandemi yang mulai membaik, mantan penyayi cilik itu mulai membawa buah hatinya untuk ikut belanja ke mall."Ini menjadi salah satu quality time aku juga bareng sama Arrasya, ajakin sekalian main. Tapi nggak banyak toko kebutuhan ibu yang punya area bermain anak. Aku apresiasi sekali bahwa Lilla bisa menghadirkan area bermain anak yang inovatif seperti ini ditambah dengan kurasi dan pilihan produknya yang sangat lengkap jadi para moms seperti aku juga bisa menikmati waktu belanja dengan tenang dan anak juga tetap senang," aku Tasya dalam acara konferensi pers Lilla Store Launch, Selasa (25/10) di Pondok Indah Mall.Nurul menambahkan didukung oleh kelengkapan ekosistem Lilla, kami ingin mendorong lebih banyak brand lokal menjangkau pasar yang lebih luas."Integrasi layanan, kelengkapan kategori produk, kemudahan dan kenyamanan berbelanja adalah tiga aspek utama yang akan semakin memperkuat kehadiran Lilla di pasar ibu dan anak. Secara bertahap kami terus berinovasi dan melakukan banyak transformasi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan membantu kehidupan ibu menjadi lebih mudah," pungkas Nurul.