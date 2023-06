Penggemar Kebugaran Hustle, Kini Sekaligus Ikut Kontribusi Kesadaran Lingkungan Bersama Lindungi Hutan

Hustle x Lindungi Hutan - "One Class, One Tree"

Kelengkapan serta kenyamanan tempat berolahraga memang bisa menjadi salah satu penunjang kita terus semangat berolahraga. Salah satunya yang diberikan oleh Hustle, butik studio kebugaran berbasis olahraga terkemuka di Jakarta, saat ini mengumumkan perkembangan terbaru mereka dan kampanye yang diadakan dalam rangka ulang tahun mereka yang ke-5.Sejak didirikan pada tahun 2018, Hustle telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi yang paling dicari oleh para penggemar kebugaran di Jakarta, menawarkan komunitas yang aktif, pelatih berpengalaman, dan sesi latihan yang sangat efektif.Kesuksesan olah tubuh di Hustle dapat dikaitkan dengan fokusnya pada kelompok otot dan gerakan tertentu, yang menghasilkan latihan yang efisien dan berdampak besar. Untuk melengkapi program latihan mereka, Hustle memperkenalkan Hustle Fuel Bar, yang menyediakan nutrisi untuk memaksimalkan pemulihan dan mengoptimalkan hasil.Mengakui pentingnya pemulihan, butik studio kebugaran ini bertujuan untuk menjadikan Hustle Recovery sebagai bagian integral dari filsafat pelatihan mereka, yang memastikan penurunan kekakuan otot dan pemulihan yang lebih cepat bagi para anggotanya.Dalam perkembangan bisnis mereka yang menarik untuk disimak, Hustle mengumumkan pemindahan studio unggulan mereka ke gedung baru dengan fasilitas yang canggih di Mahakam - Jakarta Selatan, yang dijadwalkan akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2024.Gedung seluas 2.000-meter persegi dan tiga lantai ini akan memiliki tiga studio latihan yang didedikasikan untuk latihan Fungsional, Spinning, dan Reformer, pilihan pemulihan yang diperluas, dan rooftop bar, menawarkan pengalaman kebugaran lengkap bagi para member mereka yang berharga.Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-5, butik studio kebugaran ini juga memperkenalkan dua kampanye unggulan yang mencerminkan komitmen mereka terhadap keterlibatan komunitas dan masa depan yang berkelanjutan.Bermitra dengan Lindungi Hutan, Hustle meluncurkan kampanye "One Class, One Tree" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di antara komunitas kebugarannya.Untuk setiap kelas yang dihadiri di Hustle, peserta akan berkontribusi pada penanaman satu pohon, dengan demikian mengurangi jejak karbon mereka dan memberikan dampak positif pada lingkungan.Dengan bermitra bersama Lindungi Hutan, Hustle memastikan pohon-pohon yang ditanam akan dirawat dan dipelihara, berkontribusi pada restorasi ekosistem alami Indonesia. Melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan ini, Hustle bertujuan untuk menanam 1.000 pohon, menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.Kampanye Hustle ini mendukung upaya restorasi di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah, yang telah terkena erosi tanah akibat air laut.Dengan menanam pohon bakau, Hustle dan Lindungi Hutan bertujuan untuk mencegah erosi lebih lanjut, melindungi mata pencaharian penduduk setempat, dan mengembalikan kelestarian lingkungan.Untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mendorong anggotanya untuk mencapai tujuan kebugaran mereka, Hustle pun menyelenggarakan Hustle 60-days Challenge.Acara tahunan ini, yang diselenggarakan sejak tahun 2019, menawarkan dua kategori: penurunan kadar lemak dan peningkatan massa otot Berkolaborasi dengan ahli gizi dari Mealplan.id, Hustle menyediakan menu yang diciptakan khusus dengan penghitungan kalori, dan panduan asupan protein yang tepat.Peserta diwajibkan menghadiri lima kelas per minggu untuk mendapatkan poin dan mengikuti kelas fundamental dan pemulihan untuk memelajari gerakan-gerakan penting dan strategi beristirahat untuk pemulihan.Selama melakukan tantangan ini, peserta akan menghadapi tantangan mingguan dan bersaing untuk memenangkan hadiah menarik. Tiga pemenang akan dipilih berdasarkan kemajuan dan pencapaian keseluruhan mereka.Ricky Maxwell Tanaga, CEO Hustle mengungkapkan antusiasmenya terhadap berbagai perkembangan ini, "Di Hustle, kami berusaha untuk mendefinisikan ulang industri kebugaran mewah di Jakarta dan Indonesia. Fokus kami pada latihan yang ditargetkan, nutrisi yang dipersonalisasi, dan pemulihan yang holistik membedakan kami dalam memberikan pengalaman kebugaran yang luar biasa.""Dengan studio unggulan baru kami dan kampanye ulang tahun yang berdampak besar, kami bertujuan untuk terus menginspirasi komunitas kami dan mendorong masa depan yang berkelanjutan baik untuk anggota maupun lingkungan."Hendra Nugraha, Chief Marketing Officer Hustle menambahkan, "Kami sangat senang mengumumkan rencana ekspansi dan kampanye ulang tahun kami yang benar-benar mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan pengalaman kebugaran yang istimewa.""Melalui program-program inovatif dan kemitraan strategis kami, kami yakin dalam kemampuan kami untuk mendefinisikan kembali industri kebugaran yang eksklusif di Jakarta. Kami mengundang para penggemar kebugaran untuk bergabung dengan kami dalam berbagai program yang menarik ini dan menjadi bagian dari komunitas Hustle yang merayakan kesehatan, kebugaran, dan keberlanjutan lingkungan."Hustle mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra proyek mereka, termasuk AMG, BCA, Permata Bank, Moduit, Technogym, Oakley, Erha TruWhite, dan Lindungi Hutan, atas dukungan tak ternilai yang diberikan oleh para mitra ini.Selain itu, Hustle juga berterimakasih atas dukungan yang sangat berharga dari BMW, Technogym, HighEnd, Oakley, Under Armour, PUMA, dan Erha TruWhite sebagai mitra acara untuk perayaan ulang tahun ke-5 mereka.Hustle juga sekaligus memperkenalkan Loyal Influencers mereka yang mewakili dedikasi dan semangat komunitas kebugaran.Para influencers ini termasuk Anya Geraldine, Debi Sagita, Marco Ivanos, Mario Caesar, Jihane Almira, Aero Aswar Sutan, Aqsa Aswar Sutan, Ina Marika, dan Givina.