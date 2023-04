Gandeng Aksan Sjuman, The Apurva Kempinski Bali Ajak Pengunjung Eksplorasi Budaya Indonesia

(yyy)

Sepanjang tahun 2023 ini, kekuatan dan budaya Indonesia akan ditampilkan oleh salah satu hotel dan resor ternama di Indonesia, The Apurva Kempinski Bali.Setelah menjadi tuan rumah perhelatan akbar dunia pada Presidensi G20 di Indonesia, The Apurva Kempinski Bali kembali menggelar pertunjukkan musik spektakuler. Ini merupakan bagian dari kampanye bertajuk Powerful Indonesia 2023.Melalui program ini, aspek-aspek Powerful Indonesia akan ditonjolkan melalui program tematik bulanan, seperti kolaborasi lintas disiplin, keragaman budaya, pariwisata berkelanjutan, dan bekerjasama dengan penyandang disabilitas.Kali ini, The Apurva Kempinski Bali menggelar pertunjukkan musik dengan menggandeng musisi dan penata musik film, Aksan Sjuman. Nantinya, mereka akan tampil dalam “The Apurva Kempinski Bali with Aksan Sjuman - Anthology Music of Indonesia” yang pastinya akan membuatmu kagum akan kebudayaan Indonesia.Selain itu, akan ada sejumlah pertunjukan musik lainnya yang akan semakin memeriahkan acara ini yang akan digelar di pelataran resor The Apurva Kempinski Bali. Kamu dapat menyaksikan pertunjukkan musik ini pada jam 4 sore hingga 6 sore setiap hari Sabtu."Sebagai bagian dari guest experience di resor The Apurva Kempinski Bali, tamu yang berkunjung dapat mengeksplorasi serta menyaksikan pertunjukan musik yang istimewa di Lobi resor, dimana musisi Truedy yang telah secara rutin tampil di resor ini akan membawakan beberapa pilihan lagu dari kitab musik tersebut," tutur Danti Yuliandari, Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali.Resor megah ini bertujuan untuk membawa tamunya dalam perjalan eksplorasi budaya melalui kekayaan keanekaragaman budaya, warisan, dan beberapa wilayah di Indonesia."Ini adalah program yang sangat istimewa dan kami sangat bersyukur dapat berkolaborasi dengan seniman hebat Aksan Sjuman. Musik menggambarkan keanekaragaman budaya negara ini dan melalui kampanye Powerful Indonesia 2023, kami dapat merayakan dan memperingati peran penting dari musik Indonesia," tutup Vincent Guironnet, General Manager The Apurva Kempinski Bali.